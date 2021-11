Zap et zoom : les nouveaux véhicules de course électriques

Chris Baraniuk

Journaliste, Technologie des affaires

il y a 45 minutes

Crédit photo, ESC Légende image, Le S1-X n'est pas un scooter électrique ordinaire qui roule à plus de 60 mph sur la piste

Un scooter électrique capable de rouler à 100 km/h ? Voici une nouvelle machine élégante conçue pour faire oublier les scooters encombrants que l'on voit dans les rues des banlieues.

"Il s'agit d'un véhicule de course", explique Nicola Scimeca, fondateur de YCOM, une société spécialisée dans les technologies du sport automobile. "C'est complètement différent".

A ne pas surtout manquer sur BBC Afrique :

Le S1-X, qui a été conçu par sa société, est équipé de pneus gonflables, d'une batterie de 1,5 kilowattheure et d'un châssis en fibre de carbone. Et selon M. Scimeca, il offre une stabilité de conduite inattendue.

"Ce qui était vraiment impressionnant, c'est la confiance qu'il vous donne", ajoute-t-il en se souvenant de son premier essai.

Et, bien sûr, il n'y avait pas de bruit provenant de l'échappement. Au lieu de cela, M. Scimeca dit qu'il pouvait entendre le crissement du moteur électrique lorsqu'il montait et descendait les pentes, et le bruit des pneus lorsqu'ils s'agrippaient à la piste.

Crédit photo, ESC Légende image, Le scooter de course S1-X a été conçu par les ingénieurs de YCOM

Le S1-X est un tout nouveau véhicule de course. Il sera utilisé par tous les concurrents lors du championnat eSkootr de l'année prochaine, le premier championnat de scooters électriques au monde.

Mais il existe de nombreux autres événements de course de véhicules électriques (VE) qui se déroulent dans tout le pays et qui mettent en valeur et défendent les progrès importants de la technologie des VE.

La Formule E existe depuis des années, mais un grand nombre de courses de VE ont récemment fait leur apparition.

Citons notamment la série de courses Extreme E, lancée au début de l'année. Dans cette série, des véhicules utilitaires sport (SUV) électriques s'affrontent dans une série d'épreuves hors route. Et en 2022, SuperCharge amènera les courses de VE dans les rues des villes du monde entier.

"Nous avons l'impression d'être en train d'inventer un nouveau sport", déclare M. Scimeca, soulignant que son équipe n'avait pas de véritable précédent sur lequel s'appuyer lorsqu'elle a commencé à concevoir son scooter électrique de course. Ils n'étaient même pas certains de la façon dont les conducteurs allaient manier le véhicule.

Crédit photo, ESC/FEDERICO VECCHIO Légende image, La course d'un scooter électrique est physiquement éprouvante pour les conducteurs

Il s'agit d'une tâche physiquement épuisante. Les conducteurs d'e-scooters à grande vitesse doivent rapidement ajuster leur position dans presque tous les virages.

Heureusement, chaque manche du championnat eSkootr ne dure que quatre ou cinq minutes, en partie parce que la batterie relativement petite intégrée à la base du scooter ne dure pas longtemps.

Une seule charge permet de couvrir trois ou quatre manches avant que la batterie ne s'épuise, explique M. Scimeca.

Durée de vie de la batterie

Pour tout pilote de véhicules électriques, une batterie à plat signifie que la partie est terminée, c'est donc quelque chose que toute l'équipe de course doit prendre en compte lorsqu'elle fait tourner les voitures entre les manches, explique Roger Griffiths, directeur d'équipe chez Andretti United Extreme E.

"Nous tous qui venons du sport automobile conventionnel, nous étions très à l'aise avec le fonctionnement des voitures à moteur à combustion interne", explique-t-il.

"Lorsque nous avons commencé à piloter une voiture de course électrique, nous nous sommes demandé ce que nous faisions réellement là".

Crédit photo, Andretti United Extreme E Légende image, Roger Griffiths, directeur d'équipe chez Andretti United Extreme E, a dû s'adapter aux défis de la course électrique.

Selon lui, il faut parfois trois à quatre heures pour faire demi-tour à un véhicule électrique de course dont la batterie est épuisée, contre une heure pour refroidir, ravitailler et contrôler une voiture de Formule 1 en pleine forme.

Sécurité et poids

Mais il y a aussi des considérations de sécurité complètement différentes, étant donné la haute tension électronique impliquée dans le fonctionnement des voitures de course EV.

Le mois dernier, une série de courses Extreme E a eu lieu en Sardaigne et l'une des voitures, pilotée par Stéphane Sarrazin, a été gravement endommagée dans un tonneau. Dans de tels cas, les ingénieurs doivent absolument s'assurer qu'il n'y a pas d'électronique sous tension exposée, dit M. Griffiths. "Il faut faire preuve de prudence jusqu'à ce que l'on sache que le véhicule est sûr", ajoute-t-il.

Les VE ont également tendance à être un peu plus lourds que les véhicules de course traditionnels, en raison du poids de leurs batteries, mais la répartition de leur poids ne change pas pendant la course, contrairement à leurs homologues fonctionnant au carburant liquide qui s'épuise au fil des tours. Ainsi, les VE se comportent de manière légèrement différente pour les pilotes.

Crédit photo, Andretti United Extreme E Légende image, La course Extreme E est l'occasion de démontrer la robustesse des véhicules électriques

L'un des objectifs des événements Extreme E est de montrer les capacités et la robustesse des VE. La piste de Sardaigne, en Italie, a été un test particulièrement difficile : très poussiéreuse au départ, elle est devenue de plus en plus humide au fil du week-end de course.

Pour l'Extreme E, tous les pilotes utilisent un SUV électrique spécialement conçu, l'Odyssey 21. Les voitures sont alimentées par des générateurs sur place qui utilisent soit du biocarburant, soit de l'hydrogène, explique M. Griffiths : "Nous sommes ici pour démontrer que ces voitures peuvent être écologiques".

Plus sur la technologie :

Les Odyssey 21 font également la démonstration d'une technologie qui pourrait un jour faire son chemin vers les VE grand public plus modestes. Les semi-conducteurs en carbure de silicium que l'on trouve dans les voitures de Formule E et Extreme E en sont un exemple clé. Ces semi-conducteurs permettent un transfert d'énergie beaucoup plus efficace à l'intérieur du véhicule - offrant potentiellement des dizaines de kilomètres d'autonomie supplémentaire avec la même batterie, explique M. Griffiths.

Crédit photo, Andretti United Extreme E Légende image, La nouvelle technologie testée dans les E voitures Extreme pourrait un jour faire partie des VE de tous les jours pour les consommateurs

"Pour les voitures routières, cette technologie est d'un coût prohibitif, mais elle est en train d'être développée dans le domaine de la course automobile", ajoute-t-il.

Cela pourrait amener le carbure de silicium dans les VE de tous les jours plus tôt que prévu. L'intérêt du marché grand public ne cesse de se renforcer. Une analyse de la société mondiale de comptabilité et de conseil EY suggère que les VE deviendront dominants sur les routes d'Europe d'ici 2028, soit cinq ans plus tôt que prévu.

Crédit photo, Shirley Gibson Légende image, Shirley Gibson dit que les manches de cinq minutes dans les épreuves de rallycross conviennent bien aux VE pour réduire le temps de charge

Les courses de VE sont de plus en plus populaires lors des événements organisés au Royaume-Uni. Shirley Gibson est coordinatrice des championnats de Retro Rallycross et d'Electro Rallycross tout électrique. Ce dernier a été lancé en 2021.

Mme Gibson a contribué à l'adoption des véhicules électriques dans les courses britanniques.

"Le mouvement doit être fait et il doit être fait maintenant pour assurer un avenir plus durable", dit-elle.

"Vous savez, je ne voulais pas arriver trop tard pour faire décoller tout cela au Royaume-Uni".

Crédit photo, Matt Bristow Légende image, Lancement de l'Electro Rallycross cette année

Elle explique que les manches courtes de cinq minutes environ des épreuves de rallycross - un mélange de rallye et de course sur circuit - sont parfaites pour les voitures électriques, car elles n'ont pas besoin d'une longue charge pour concourir.

Mme Gibson soutient pleinement le développement de nouveaux véhicules de course électriques et l'implication d'équipes et de pilotes célèbres pour stimuler la course électrique.

"C'est l'avenir", dit-elle.