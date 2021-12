Prix de la personnalité sportive africaine de l'année de la BBC : la liste des finalistes pour 2021 est dévoilée

La liste des candidats retenus pour le prix BBC de la personnalité sportive africaine de l'année 2021 a été annoncée.

Les six prétendants à cette distinction ont été choisis par un panel de journalistes d'Afrique et du Royaume-Uni.

Le jury a sélectionné une liste de présélection sur la base des meilleures réalisations sportives africaines sur la scène internationale en 2021 (entre janvier et septembre).

L'impact de l'accomplissement de la personne au-delà de son sport particulier a également été pris en compte.

Les nominés sont :

Eliud Kipchoge (athlétisme)

(athlétisme) Faith Kipyegon (athlétisme)

(athlétisme) Ntando Mahlangu (para-athlétisme)

(para-athlétisme) Christine Mboma (athlétisme)

(athlétisme) Edouard Mendy (football)

(football) Tatjana Schoenmaker (natation)

Vous trouverez plus d'informations sur les nominés ci-dessous, où vous pouvez également voter pour le gagnant.

Le vote se termine à 23h59 GMT le dimanche 19 décembre et le gagnant du prix sera annoncé le vendredi 7 janvier 2022 dans l'émission Focus On Africa sur la télévision et la radio et sur le site web de BBC Sport.

Voici quelques informations supplémentaires sur les finalistes de cette année:

Eliud Kipchoge

Crédit photo, Getty Images Légende image, Eliud Kipchoge a couru le tout premier marathon de moins de deux heures en 2019, mais dans des circonstances non officielles.

Pays : Kenya Âge : 37 ans Discipline: Marathonien

On peut dire qu'il est le meilleur marathonien de tous les temps et cette année, Eliud Kipchoge a confirmé son statut sur 26,2 miles en remportant sa deuxième médaille d'or olympique consécutive dans cette épreuve.

Troisième personne à défendre avec succès un titre olympique de marathon, le Kényan a ensuite été désigné meilleur athlète masculin des Jeux par le Comité international olympique.

Le triomphe à Tokyo signifie qu'il a remporté 13 des 15 marathons majeurs qu'il a courus depuis qu'il est passé à cette distance en 2013, Kipchoge ajoutant à un CV qui comprend le record du monde officiel de 2:01:39 qu'il a établi à Berlin en 2018.

À 36 ans, il est le plus vieux vainqueur de marathon olympique depuis le Portugais Carlos Lopes (alors âgé de 37 ans) en 1984 et il a enregistré la plus grande marge de victoire depuis 1972.

Faith Kipyegon

Crédit photo, Getty Images Légende image, Faith Kipyegon a dédié sa victoire sur 1500 m à Tokyo à sa fille de trois ans.

Pays : Kenya Âge : 27 ans Discipline: Coureuse de demi-fond

Faith Kipyegon a établi un record olympique à Tokyo en défendant le titre du 1500 m qu'elle avait remporté pour la première fois à Rio de Janeiro en 2016. La Kenyane a dédié sa victoire à sa fille de trois ans, à qui elle attribue le mérite de lui avoir donné une motivation supplémentaire après avoir fait une pause de 21 mois dans le sport.

Cette dédicace était d'autant plus importante que Kipyegon n'est que la troisième athlète à conserver un titre olympique après avoir accouché entre deux Jeux (avec l'Australienne Shirley Strickland, en 1956, et la Camerounaise Françoise Mbango, en 2008).

Avant son exploit au Japon, elle avait établi un meilleur temps mondial de 3:51.07 - le quatrième plus rapide de l'histoire - à Monaco en juillet lors de la Diamond League, une épreuve dans laquelle elle a été couronnée championne de l'année en septembre.

Après son record olympique, elle vise désormais le record du monde.

Ntando Mahlangu

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'entraîneur de Ntando Mahlangu, Neil Cornelius, a annoncé que l'adolescent était promis à un grand avenir.

Pays : Afrique du Sud Âge : 19 ans Discipline: Sauteur en longueur et coureur de 200m

Ntando Mahlangu a remporté sa première médaille paralympique à seulement 14 ans, lorsqu'il a remporté l'argent au 200 mètres T42 aux Jeux de Rio en 2016 - deux ans seulement après avoir commencé ce sport.

Cette année, il a ajouté à sa collection en remportant l'or à la fois au 200 mètres (T61) et au saut en longueur (T63) chez les hommes à Tokyo. Le saut qui lui a permis de décrocher l'or a établi un nouveau record du monde de 7,17 m, bien qu'il n'ait commencé à s'entraîner pour cette épreuve que six semaines avant les Jeux.

Promis à un brillant avenir sur la piste, le jeune homme - amputé des jambes à l'âge de 10 ans en raison d'un sous-développement des membres - combine ses exploits sportifs avec ses études. En avril, il a établi un record du monde de 22,94s dans le 200 mètres masculin.

Christine Mboma

Crédit photo, Getty Images Légende image, Christine Mboma est la première femme namibienne à remporter une médaille olympique

Pays : Namibie Âge : 18 ans Discipline: Sprinter

"La meilleure course de ma vie" - c'est ainsi que Christine Mboma a décrit sa performance à Tokyo 2020, alors qu'elle est devenue la première Namibienne à monter sur un podium olympique.

Remportant la première médaille de son pays depuis 25 ans, l'adolescente a décroché l'argent au 200 m, terminant derrière la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, cinq fois championne olympique. Le temps de 21,81 secondes de Mboma est le plus rapide jamais réalisé par une femme de moins de 20 ans.

Elle est ensuite devenue championne de la Ligue de diamant sur 200 m en septembre à Zurich, où son temps de 21,78 secondes a établi un autre record du monde des moins de 20 ans et un nouveau record africain.

La jeune femme de 18 ans n'a commencé à se concentrer sur le 200 m qu'au début de l'année, après avoir été exclue du 400 m par l'instance dirigeante mondiale de l'athlétisme en raison de son taux de testostérone naturellement élevé.

Edouard Mendy

Crédit photo, Getty Images Légende image, Edouard Mendy a aidé Chelsea à remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois lors de sa première saison avec les Blues.

Pays : Sénégal Âge : 29 ans Discipline: gardien de but de Football

Edouard Mendy a impressionné à Stamford Bridge depuis qu'il a signé à Chelsea en septembre 2020 en provenance du club français de Rennes. Il a joué un rôle déterminant dans le succès du club de l'ouest de Londres en Ligue des champions en mai.

Il a gardé ses cages inviolées à neuf reprises, un record, en route vers le trophée pour sa première saison dans la compétition. Mendy est également entré dans l'histoire en devenant le premier gardien africain à disputer une finale de Ligue des champions et le premier à participer à l'épreuve reine de l'Europe depuis le Zimbabwéen Bruce Grobbelaar, qui avait disputé la finale de la Coupe d'Europe en 1985, l'ancêtre du tournoi, pour Liverpool.

Les 19 matches sans encombre de Mendy la saison dernière, tant en Ligue des champions qu'en Premier League, lui ont valu d'être élu gardien de but de l'année 2020-21 par l'Uefa.

Le vainqueur de la Super Coupe de l'Uefa a également été nommé meilleur gardien de la Fifa en 2021, mais l'homme qui a reçu une médaille de finaliste de la FA Cup en mai a récemment manqué de remporter le Trophée Yashin du magazine France Football pour le meilleur gardien d'Europe.

Tatjana Schoenmaker

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le succès de Tatjana Schoenmaker à Tokyo est survenu après qu'elle ait couru vers un rare double or en brasse 100-200m aux Jeux du Commonwealth 2018.

Pays : Afrique du Sud Âge : 24 ans Discipline: Brasse

Tatjana Schoenmaker a fait des vagues à Tokyo, où elle a non seulement remporté une médaille d'or et une médaille d'argent pour l'Afrique du Sud, mais a également établi de nouveaux records mondiaux et olympiques dans le 200 m et le 100 m brasse respectivement.

Ce faisant, elle a remporté la première médaille olympique de l'Afrique du Sud en natation féminine depuis 2000 et a mis fin à 25 ans d'attente de son pays pour une médaille d'or féminine dans la piscine en terminant première de la finale du 200m.

Schoenmaker a failli abandonner le sport en 2016 après avoir manqué la qualification pour les Jeux de Rio pour un centième de seconde. Mais elle s'est accrochée à ce sport et a depuis amassé de multiples records nationaux et continentaux, deux ors aux Jeux du Commonwealth et une médaille d'argent mondiale.

"Le prochain défi est de savoir comment je peux m'améliorer. Je suis impatiente de voir où ma natation va aller", a-t-elle déclaré.