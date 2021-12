CAN 2022 : le tournoi est en train d'être manqué de "respect", selon l'ancien attaquant anglais Ian Wright

Ian Wright a fait l'éloge de Patrick Vieira, le manager de Crystal Palace, et de Sebastien Haller, le joueur de l'Ajax, pour leurs commentaires concernant la CAN

La Coupe d'Afrique des Nations est "méprisée" par une couverture médiatique négative, selon l'ancien attaquant de l'Angleterre et d'Arsenal Ian Wright.

La compétition, qui compte 24 équipes, débute le 9 janvier et accueillera de nombreuses stars de la Premier League et d'Europe.

Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, fait partie de ceux qui appellent à plus de respect pour le tournoi.

"Y a-t-il jamais eu un tournoi plus méprisé que la Coupe d'Afrique des Nations ?" écrit Vieira sur Instagram.

Au sujet de la couverture médiatique autour de la CAN, il affirme : "il n'y a pas de plus grand honneur que de représenter son pays. La couverture est complètement teintée de racisme".

"Nous avons joué notre Euro à travers 10 pays au milieu d'une pandémie et il n'y a pas de problème du tout. Mais le Cameroun, un seul pays qui accueille un tournoi, c'est un problème", réagit-il.

"Certains joueurs se font demander s'ils vont honorer les convocations de leur équipe nationale. Imaginez que ce soit un joueur anglais représentant les Three Lions. Vous imaginez la fureur ?"

L'ancien défenseur de Newcastle, Tottenham et Norwich, Sébastien Bassong, qui a remporté 18 sélections avec le Cameroun, dit qu'il reconnaît le double standard.

Bassong est né et a grandi en France mais a choisi de jouer pour le Cameroun

"En fin de compte, nos équipes nationales sont tout aussi importantes que les équipes européennes et les autres",ajoute-t-il.

"Quand j'étais dans un vestiaire et à chaque fois que j'allais à une compétition ou à une pause internationale, le respect et la considération étaient totalement différents de la part du club et des gens du club sur la façon dont nous voyageons, ou quand nous devrions revenir, ou pourrions-nous manquer la pause internationale ?"