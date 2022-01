CAN 2022 : tout ce que vous devez savoir sur le tournoi au Cameroun

il y a une heure

De nombreuses stars de la Premier League et de l'Europe se rendront au Cameroun, où le pays hôte affrontera le Burkina Faso en match d'ouverture.

La Confédération africaine de football (Caf) a dû faire face à des critiques concernant le calendrier de son événement continental, et le mois dernier, elle a dû répondre à des rumeurs selon lesquelles le tournoi serait encore retardé ou déplacé suite à l'apparition du variant Omicron du Covid-19.

L'ancien attaquant d'Arsenal et d'Angleterre Ian Wright estime que la couverture médiatique négative est "irrespectueuse" et "teintée de racisme".

Quel est le format et quand ont lieu les matchs ?

Cela signifie six groupes de quatre, les deux premiers se qualifiant pour les huitièmes de finale aux côtés des quatre meilleurs troisièmes.

Les matchs auront lieu à 13h00, 16h00 et 19h00 (toutes les heures GMT) pendant les phases de groupe, les deux dernières heures étant utilisées pour les matchs à élimination directe à partir du dimanche 23 janvier.

La BBC diffusera 10 matches, dont la finale qui se déroulera au stade Olembe de Yaoundé le dimanche 6 février. Le premier match diffusé sera le choc des poids lourds entre le Nigeria et l'Egypte, mardi.

Le ballon utilisé est le Toghu d'Umbro, du nom d'une tenue multicolore et finement brodée, initialement conçue pour la royauté, mais désormais populaire dans tout le Cameroun.

Qui sont les principaux prétendants ?

Il est difficile d'ignorer l'Algérie, tenante du titre, qui affiche une série de 34 matches sans défaite et est emmenée par Riyad Mahrez, l'ailier de Manchester City.

Le Sénégal de Sadio Mané, l'équipe la mieux classée d'Afrique ces trois dernières années, était finaliste en 2019 et fait partie des principaux challengers, tandis que l'Égypte, sept fois championne, peut se targuer d'avoir le meilleur joueur du monde en ce moment, Mohamed Salah, qui a brillé pour Liverpool cette saison.

Le Ghana et le Nigéria comptent parmi les pays les plus performants du continent, mais leurs campagnes de qualification pour la Coupe du monde 2022 n'ont pas été convaincantes, tandis que le Cameroun, à la recherche de son sixième titre en Coupe des Nations, aura de grandes chances sur son terrain.

La Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie font partie des autres anciens champions présents et, à l'autre bout du spectre, les Comores et la Gambie se qualifient pour la première fois.