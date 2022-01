CAN 2022 : les joueurs tenus à l'écart du terrain par le Covid

Edouard Mendy (à gauche) et Kalidou Koulibaly ont permis au Sénégal de rester la meilleure équipe d'Afrique pendant trois ans.

Le Sénégal est privé de son gardien de but Edouard Mendy et de son défenseur Kalidou Koulibaly pour son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations, après que les deux joueurs sont testés positifs au coronavirus.

Le gardien de Chelsea Mendy, le défenseur central Koulibaly et l'attaquant Famara Diédhiou sont tous mis en quarantaine.

L'entraîneur Aliou Cissé explique : "c'est une situation difficile et compliquée".

Mais il ajoute : "nous allons être compétitifs et ceux qui sont là vont jouer pour ceux qui sont absents. Nous allons quand même aborder le match contre le Zimbabwe avec beaucoup de confiance."

Koulibaly, qui est capitaine de son pays, affirme qu'il est asymptomatique et son club, Naples, souligne qu'il est vacciné. Le défenseur central de 30 ans n'a pas joué depuis le 1er décembre en raison d'une blessure.

Le Sénégal s'est rendu au Cameroun mercredi sans six autres joueurs qui sont testés positifs avant leur départ.

Le deuxième gardien de but Alfred Gomis, Saliou Ciss, Bamba Dieng, Mame Baba Thiam, Pape Matar Sarr et Nampalys Mendy sont tous restés à Dakar.

Les adversaires du Sénégal dans le groupe B, la Guinée et le Malawi, qui se rencontrent lundi, ont également perdu des joueurs suite à des tests positifs, tandis que les deux Marocains Aymen Barkok et Auyoub El Kaabi sont forfaits pour le match d'ouverture du groupe C contre le Ghana, lundi à Yaoundé.