Covid : pourquoi certains athlètes sont-ils si réticents à se faire vacciner ?

il y a 19 minutes

Novak Djokovic est l'un des sportifs les plus en vue à s'être déclaré opposé à la vaccination Covid-19

"Ma décision de me faire vacciner n'avait rien à voir avec l'Open d'Australie. Il s'agissait de me protéger et de protéger les autres", explique Monteiro à la BBC.