CAN 2022 : Gradel dédie son but à son père décédé

il y a 32 minutes

Max Gradel, de la Côte d'Ivoire, a dédié son but victorieux contre la Guinée équatoriale à son père, décédé la semaine dernière.

Gradel, dont le but a réglé le match du Groupe E 1-0, n'a pas pu se rendre à l'enterrement de son père le 8 janvier en raison de complications liées au Covid.

"C'est un mélange d'émotion et de joie en même temps", a déclaré le capitaine ivoirien à BBC Sport Africa à propos de son but.

"Je suis très heureux d'avoir marqué pour mon père, toute la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens".

L'ancien attaquant de Leeds et Bournemouth, Gradel, avait demandé aux Ivoiriens de le représenter aux funérailles de son père, auxquelles il n'a pas pu assister étant donné qu'il était en stage en Arabie saoudite avant de s'envoler pour le Cameroun pour la Coupe des Nations.

Il a marqué l'ouverture du score de la Côte d'Ivoire en inscrivant un but spectaculaire après seulement cinq minutes, d'une frappe de 20 mètres de l'extérieur du pied droit, mercredi soir à Douala.

"Je suis sûr que ce but est allé directement dans le ciel à son père", a déclaré Patrice Beaumelle, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, à BBC Sport Africa.

"Je suis très heureux pour lui. Il le mérite, c'est un gars fantastique, un coéquipier fantastique, un joueur fantastique. Je suis très heureux d'avoir un tel joueur dans mon équipe et j'aime mes joueurs."

Le Groupe E devrait être remporté soit par les Nord-Africains, qui ont un point et sont actuellement sur une série de 35 matchs sans défaite, soit par les Ivoiriens, qui ont trois points et ont remporté le trophée pour la dernière fois en 2015.

"C'était un bon départ de la Côte d'Ivoire et un bon match, sachant que l'équipe n'a pas joué de matchs amicaux", a déclaré l'ancienne star de Chelsea.

"Trois semaines sans compétition [avant votre entrée en lice] sont vraiment difficiles, donc il était important de prendre les trois points pour continuer et progresser."

Le règlement du tournoi stipule que les équipes touchées par le Covid doivent jouer si elles ont au moins 11 joueurs en forme, même si aucun de ces individus n'est un gardien de but.

"Je suis très heureux avec les trois points - pas de blessure, j'ai tout mon effectif et j'espère que nous pourrons rester loin de Covid pour le deuxième match", a-t-il déclaré.

"Nous pouvons préparer le deuxième match avec beaucoup de confiance et nous améliorer à partir de [ce match]. C'est beaucoup de concentration, de détermination et peut-être plus de constance dans la finition."