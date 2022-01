CAN 2022 : Claude Le Roy affirme que la qualité du tournoi va s'améliorer

Crédit photo, Getty Images Légende image, Claude Le Roy a participé neuf fois à la Coupe d'Afrique des Nations en tant qu'entraîneur.

Les préparatifs perturbés ont été un facteur déterminant dans le faible nombre de buts marqués lors de la Coupe d'Afrique des Nations, selon l'ancien entraîneur expérimenté Claude Le Roy.

Les clubs n'ont été obligés de libérer leurs joueurs que le 3 janvier, soit six jours seulement avant le début du tournoi.

Le Cameroun, pays hôte, est la seule équipe à avoir marqué deux buts ou plus dans un match, tandis que 10 des 14 premiers matches se sont terminés sur le score de 1-0 - avec deux nuls 0-0.

"La Fifa a autorisé les clubs à laisser les joueurs arriver à la dernière minute et cela signifie que les premiers matches sont comme des matches de préparation ou d'entraînement", déclare le Français Le Roy, qui a mené le Cameroun à la gloire en Coupe des Nations en 1988.

"Il est très, très difficile pour les entraîneurs et les équipes de présenter une manière collective de jouer parce qu'il y a eu si peu de séances d'entraînement ensemble.

"Normalement, pour une CAN, vous avez des entraînements pendant deux ou trois semaines avant la compétition, comme pour un championnat européen.

"La qualité du football s'améliorera certainement beaucoup après une ou deux semaines. Ce sera tellement, tellement différent."Outre le fait que le tournoi se déroule en milieu de saison, les craintes concernant la propagation de la variante Omicron du coronavirus ont été invoquées par l'Association européenne des clubs pour justifier le fait de retenir leurs joueurs.

Plusieurs pays participant à la Coupe des Nations ont été affectés par des épidémies de Covid-19 dans leurs équipes, avec des matches amicaux annulés et des équipes comme le Cap-Vert, la Guinée, le Malawi et le Sénégal qui n'ont pas pu désigner un effectif complet de remplaçants lors de leurs premiers matches.

Deux joueurs algériens, quant à eux, ont déclaré que la chaleur et l'humidité élevées au Cameroun avaient joué un rôle dans leur match nul et vierge contre la Sierra Leone.

Le Roy, qui compte le Ghana et le Sénégal parmi les six pays africains qu'il a entraînés, a été entraîneur lors de neuf Coupes des Nations et estime que la compétition n'a pas le respect qu'elle mérite en Europe.

"Les clubs européens pensent que c'est une très bonne chose de trouver des joueurs en Afrique et de prendre le meilleur de l'Afrique, mais ils ne réalisent pas que parfois, ils doivent peut-être aider un peu", ajoute Le Roy, 73 ans.

"Ils ne se rendent pas compte de l'importance de la CAN pour les Africains - c'est plus important que la Coupe du monde, et ils doivent s'en rendre compte.