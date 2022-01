Coupe d'Afrique des nations 2022 : ce que nous avons appris des phases de groupes au Cameroun

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations débutent dimanche, après une phase de groupes qui a donné lieu à deux chocs majeurs, à l'histoire sur le terrain et à plusieurs sujets de discussion en dehors du terrain.

Le tournoi a pris vie après un démarrage lent, qui a vu neuf 1-0 et deux matchs nuls et vierges lors du premier tour des matchs de groupe.

BBC Sport Africa fait le point sur les 12 premiers jours d'action au Cameroun.

Des favoris se dégagent ?

Jusqu'à présent, deux équipes se sont distinguées : le pays hôte et le Nigéria.

Les Super Eagles sont la seule équipe à afficher un bilan de 100%, une statistique d'autant plus surprenante qu'ils ont licencié leur entraîneur de longue date, Gernot Rohr, quatre semaines seulement avant le début du tournoi.

Pourtant, l'équipe s'est bien intégrée sous la houlette du sélectionneur intérimaire Augustine Eguavoen, qui a dominé l'Égypte, sept fois championne du monde, lors de son premier match, avant de battre aisément le Soudan et la Guinée-Bissau.

Après une campagne de qualification pour la Coupe du monde peu convaincante jusqu'à présent, les Africains de l'Ouest sont une équipe à surveiller.

Le Cameroun, quant à lui, a remporté de belles victoires sur le Burkina Faso et l'Éthiopie pour prendre la tête du Groupe A. Le capitaine Vincent Aboubakar a inscrit cinq buts, égalant ainsi le record de buts dans le tournoi pour les Lions indomptables.

Les poids lourds connaissent des fortunes diverses

L'histoire la plus marquante sur le terrain a été la sortie sans ménagement des champions en titre algériens.

Les Nord-Africains ont fait match nul 0-0 avec la Sierra Leone lors de leur entrée en lice, puis se sont inclinés face à la Guinée équatoriale avant d'être sèchement battus par la Côte d'Ivoire.

Le Ghana, quadruple champion du monde, a également été éliminé, terminant à la dernière place du groupe B après une surprenante défaite 3-2 contre les Comores.

Le Sénégal, qui faisait partie des favoris avant le tournoi, a terminé en tête du groupe B, bien qu'il n'ait réussi à marquer qu'un seul but.

Les Lions de la Teranga étaient privés de leur gardien de but Edouard Mendy et de leur capitaine Kalidou Koulibaly pour leurs deux premiers matchs en raison de Covid-19, et leurs performances vont certainement s'améliorer.

L'Egypte est une autre équipe qui a du mal à trouver le chemin des filets.

Les Pharaons de Mohamed Salah ont fait chou blanc en s'inclinant face au Nigéria, puis en battant la Guinée-Bissau et le Soudan 1-0, même s'ils ont touché trois fois le poteau contre les Djurtus.

Ne sous-estimez personne

Le tournoi a fourni deux chocs sismiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Comores se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir battu le Ghana.

La Guinée équatoriale a fait mentir le fait d'être 85 places en dessous de l'Algérie au classement mondial pour mettre fin à sa série de 35 matchs sans défaite qui remontait à octobre 2018.

Ensuite, les Comores ont inscrit leurs premiers buts en Afcon et ont remporté leur première victoire contre le Ghana (10e), offrant à l'équipe classée 132e au monde un fameux scalp qui leur a finalement permis de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que l'une des meilleures équipes classées troisièmes.

La Gambie, l'autre première équipe au Cameroun, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir remporté son premier match contre la Mauritanie, arraché un match nul en fin de match contre le Mali et battu la Tunisie.

Le Malawi s'est également qualifié pour les huitièmes de finale en pratiquant un football dynamique. Il a été battu de justesse par la Guinée, avant de battre le Zimbabwe et de faire match nul avec le Sénégal.

Quelques problèmes d'organisation

Le Cameroun aurait dû organiser la Coupe des Nations 2019, mais la lenteur des préparatifs a retardé l'arrivée de la pièce maîtresse du continent.

Malgré le temps et les dépenses considérables consacrés à l'organisation, la principale déception a été l'état de la pelouse du stade Japoma de Douala.

Inaugurée en 2020 seulement, la surface s'est avérée pratiquement injouable à certains moments, ce qui a provoqué des matchs houleux, des erreurs de joueurs et a amené la Confédération africaine de football (Caf) à envisager de déplacer les matchs hors du stade de 50 000 places.

Un autre moment de controverse a eu lieu lorsque l'arbitre zambien Janny Sikazwe a sifflé un temps plein 13 secondes avant la fin du match Mali-Tunisie, mais la Caf a rejeté les protestations des Tunisiens.

L'histoire de l'arbitrage a été plus positive lorsque la Rwandaise Salima Mukansanga est devenue la première femme à prendre en charge un match de Coupe des Nations masculine, en arbitrant la victoire du Zimbabwe sur la Guinée.

La fréquentation augmente malgré les restrictions

Les matches de la Coupe des Nations qui n'impliquent pas l'équipe hôte sont souvent peu suivis, mais l'affluence au Cameroun a été meilleure que lors des tournois précédents, où les matches "neutres" ont toujours eu du mal à attirer l'attention.

En raison de la pandémie de coronavirus, l'affluence a été plafonnée à 80 % de la capacité pour les matchs du Cameroun et à 60 % pour tous les autres.

Mais après le faible taux de fréquentation des premiers matchs à Bafoussam, Douala et Limbe, le Premier ministre camerounais a ordonné aux écoles et aux fonctionnaires de terminer plus tôt afin qu'ils puissent assister aux matchs.

La population locale s'est plainte du coût des billets et des longues files d'attente pour les tests Covid obligatoires - bien que la stipulation concernant la preuve de tests négatifs ne soit pas toujours appliquée. Pourtant, les fan-parks, qui n'ont pas à subir les rigueurs des tests de flux latéraux, ont été bien fréquentés.

Pour les délégations elles-mêmes, il a été pratiquement impossible d'éviter les cas de Covid. Le Cap-Vert, le Malawi et la Tunisie ont été parmi les plus touchés, mais tous trois ont réussi à atteindre les huitièmes de finale et tous les matchs ont eu lieu comme prévu.

Les problèmes de sécurité demeurent

La sécurité était une préoccupation majeure à la veille du tournoi en raison des revendications séparatistes de la région du sud-ouest du Cameroun, où la ville de Limbe accueille huit matches, mais le tournoi n'a guère été affecté jusqu'à présent.

Un petit engin explosif improvisé a explosé avant le tournoi, tandis que le premier jour des matchs à Limbe, deux personnes ont été abattues dans la ville voisine de Beau, dans des incidents qui ne seraient pas liés à la Coupe des Nations.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il y avait une présence de sécurité visible à l'intérieur du stade Olembe pour le match d'ouverture

Dans le même temps, le chef des militants locaux qui affrontent l'armée camerounaise depuis 2017 a lancé un autre avertissement, déclarant : "Vous pensez avoir pris toutes les mesures de sécurité, mais attendez de voir ce qui va se passer".

Les groupes armés - qui affirment que les régions anglophones du Cameroun ont été marginalisées par le gouvernement principalement francophone - espèrent former un État sécessionniste appelé Ambazonia.

Deux journalistes algériens ont été victimes d'une attaque au couteau lors d'une agression devant leur hôtel à Douala au cours de la première semaine, tandis que les équipes ont été davantage touchées par des atteintes à la sécurité dans leurs propres camps.

Pendant ce temps, le capitaine gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a pas joué au Cameroun après avoir été testé positif au coronavirus, a pris la parole sur les médias sociaux pour démentir les informations répandues selon lesquelles il serait rentré tard au camp après une soirée arrosée.

L'attaquant d'Arsenal est retourné à son club pour des tests supplémentaires sur ce que la Fédération gabonaise a décrit comme des "lésions cardiaques", mais il a déclaré qu'il était "complètement sain" jeudi.