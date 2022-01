Bousculade au stade Olembe à la CAN : "je n'aimerai plus jamais aller à un match de football"

il y a une heure

Lorsque la pression est devenue trop forte, les petites barrières mobiles [pas les barrières fixes en fer à l'extérieur du stade Olembe] ont été renversées et les gens sont tombés dessus. Les barrières ont blessé et peut-être même étouffé certains - car elles étaient [maintenues par des parpaings] pour empêcher les gens de passer.

J'étais en train de m'étouffer - ma vision était brouillée - je ne pouvais pas voir. Ce n'est qu'après un certain temps que j'ai été capable de voir à nouveau. Je ne pouvais pas non plus parler [pendant un certain temps].