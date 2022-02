Pékin 2022 : Akwasi Frimpong "impuissant" après le changement de règlement du skeleton

L'athlète de 35 ans a participé aux Jeux de Pyeongchang en 2018 après s'être qualifié via le système de quotas continentaux de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (IBSF), qui a depuis été supprimé.

Frimpong et ses entraîneurs ont demandé un changement de dernière minute à l'organe directeur de son sport et au Comité international olympique (CIO) pour lui permettre de concourir - mais le CIO dit qu'il n'est pas possible de changer les règles d'entrée à la dernière minute.