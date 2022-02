CAN 2022 : Sadio Mané décrit la victoire du Sénégal comme "le meilleur jour et le meilleur trophée" de sa vie

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sadio Mané, champion d'Afrique 2022

Sadio Mané affirme que remporter la première Coupe d'Afrique des Nations du Sénégal est le point culminant de sa carrière.

Il a inscrit le penalty victorieux lors de la séance de tirs au but contre l'Égypte, après avoir vu son tir au but en première période repoussé alors que le match de dimanche s'est terminé par un 0-0 après prolongation.

Les Ouest-Africains avaient déjà perdu deux finales de la Coupe des Nations, dont une défaite 1-0 contre l'Algérie il y a trois ans.

"C'est le plus beau jour de ma vie et le plus beau trophée de ma vie", explique l'attaquant de Liverpool âgé de 29 ans.

"J'ai gagné la Ligue des champions et quelques autres trophées, mais celui-ci est le plus important pour moi. C'est plus important pour moi."

"Je suis heureux pour moi, pour mon peuple et pour toute ma famille".

Mané a eu l'occasion de donner l'avantage au Sénégal au Cameroun après que Saliou Ciss a été arrêté dans la surface par Mohamed Abdelmonem à la quatrième minute.

Mais sa tentative a été repoussée par le gardien égyptien Gabaski.

Mané reconnaît que ses coéquipiers lui ont donné la force de revenir dans la séance de tirs au but, où il a scellé un triomphe 4-2.

"Quand j'ai manqué le premier penalty, c'était un gros coup dur pour moi", dit-il.

"Mais mes coéquipiers sont venus me voir et m'ont dit 'Sadio, on perd ensemble et on gagne ensemble. Nous te connaissons. Tu en as trop fait pour nous, continue à avancer".

"Cela m'a rendu plus fort et je pense que cela a fait la différence quand j'ai obtenu le deuxième".

"Tous les garçons sont venus me voir et m'ont dit 'Sadio, nous te faisons confiance' et cela m'a donné plus de motivation. Le trophée appartient à toute l'équipe du Sénégal - tout le monde le mérite. "

Mané a également été nommé meilleur joueur du tournoi, et le matin après la finale, il a posté une photo de lui au lit avec le trophée et sa médaille de vainqueur.

Mané a été félicité pour son courage après avoir raté son tir

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sadio Mané ajoute un trophée international aux titres de la Ligue des champions et de la Premier League qu'il a remportés avec Liverpool

L'arrêt de Gabaski sur Mané à Yaoundé était la quatrième fois que le Sénégalais était repoussé des 12 mètres lors d'une Coupe d'Afrique des Nations.

Mané a vu son tir repoussé lors de la défaite en quart de finale contre le Cameroun en 2017, et deux ans plus tard, il n'a pas réussi à convertir son tir lors du match de groupe contre le Kenya et lors du huitième de finale contre l'Ouganda - bien qu'il ait marqué lors de ces deux matchs.

L'ancien attaquant nigérian Daniel Amokachi, vainqueur de la Coupe des Nations en 1994, a déclaré que Mané avait "montré beaucoup de caractère" pour tirer à nouveau un penalty lors de la séance de tirs au but contre les Pharaons.

"Je ne le sentais pas quand il s'est avancé, mais vous pouvez voir comment il a envoyé le ballon dans le coin", explique Amokachi à la BBC World Service.

"C'est ça, un joueur vedette. J'ai dit que nous l'avons vu manquer des occasions quand il jouait pour Liverpool, mais le caractère qu'il met dans le jeu, la qualité finit toujours par s'imposer."

L'ancien milieu de terrain de Manchester City, Yaya Touré, vainqueur de la Coupe des Nations avec la Côte d'Ivoire en 2015 après des défaites aux tirs au but lors des finales de 2006 et 2012, a salué le "courage" de Mané, tandis qu'Efan Ekoku a décrit l'éventuel but de Mané comme "le plus grand coup de pied de sa vie".

"Je suis tellement heureux pour Sadio Mané", affirme l'ancien attaquant nigérian Ekoku sur BBC Three.

"Il a traversé beaucoup de choses avec son équipe nationale. Il a été courageux, et quel penalty. Le gardien a été battu par la précision autant que par la puissance."

L'entraîneur dédie la victoire à tout le Sénégal

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le coach Aliou Cissé, premier entraineur sénégalais à gagner la CAN

Pour le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, c'est la victoire à la troisième tentative en finale de la Coupe des Nations.

L'homme de 45 ans a été capitaine des Lions de la Teranga lorsqu'ils ont terminé vice-champions en 2002 - manquant le penalty décisif lors de la séance de tirs au but contre le Cameroun - et était sur le banc de touche en 2019.

Il a dédié la victoire à ses compatriotes avant que sa conférence de presse d'après-match ne soit interrompue par son équipe pour les célébrations.

"C'était long, c'était difficile, parfois compliqué, mais nous n'avons jamais abandonné", a déclaré Cissé.

"Je pense que cela prouve vraiment la force mentale de cette génération. Nous sommes très heureux, nous dédions cette victoire au peuple sénégalais, car depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, nous courons après cette première étoile.

"Aujourd'hui, nous aurons aussi une étoile sur notre maillot".