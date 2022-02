CAN 2022 : l'équipe de football du Sénégal reçoit des terrains et des prix en espèces

Le Sénégal a récompensé chaque membre de l'équipe nationale de football avec des prix en espèces et des parcelles de terrain après leur victoire à la Coupe d'Afrique des Nations.

Chaque membre de l'équipe a reçu plus de 87 000 $ (64 000 £) et des parcelles dans la capitale, Dakar, et dans la ville voisine de Diamniadio lors d'une cérémonie au palais présidentiel.