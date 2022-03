Conflit Russie-Ukraine : la Fifa et l'UEFA suspendent tous les clubs et équipes nationales russes

Par Dan Roan & Simon Stone

BBC Sport

il y a 59 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Des manifestations de soutien à l'Ukraine ont eu lieu lors de matchs de football depuis que la Russie a lancé son invasion du pays jeudi dernier

Les clubs de football et les équipes nationales russes ont été suspendus de toutes les compétitions par la Fifa et l'UEFA après l'invasion de l'Ukraine par le pays.

Les instances dirigeantes du football mondial et européen ont déclaré qu'ils seraient interdits de compétition internationale "jusqu'à nouvel ordre".

Cela signifie que l'équipe masculine russe ne jouera pas ses matches de barrage pour la Coupe du monde le mois prochain et que l'équipe féminine a été bannie de la compétition Euro 2022 de cet été.

Le Spartak Moscou a également été exclu de la Ligue Europa et son adversaire des 16e de finale, le RB Leipzig, sera qualifié pour les quarts de finale.

L'UEFA a également mis fin à son parrainage avec le géant énergétique russe Gazprom.

"Le football est totalement uni ici et en pleine solidarité avec toutes les personnes touchées en Ukraine", ont déclaré la Fifa et l'UEFA dans un communiqué conjoint.

"Les deux présidents espèrent que la situation en Ukraine s'améliorera de manière significative et rapide afin que le football puisse à nouveau être un vecteur d'unité et de paix entre les peuples."

La Fifa et l'UEFA sont intervenues après que la Russie, soutenue par la Biélorussie, a lancé une invasion militaire de l'Ukraine voisine jeudi dernier.

L'équipe masculine russe devait affronter la Pologne en barrages de la Coupe du monde le 24 mars.

L'instance dirigeante du football russe, la RFU, a déclaré qu'elle était "catégoriquement en désaccord" avec la décision et qu'elle la contesterait "conformément au droit sportif international". Le Spartak Moscou a qualifié la décision de "bouleversante", en tweetant : "Nous pensons que le sport, même dans les moments les plus difficiles, devrait viser à construire des ponts, et non à les brûler."

La Fifa avait précédemment décidé que la Russie devait disputer ses prochains matchs en territoire neutre, sous le nom d'Union de football de Russie, et sans son drapeau et son hymne.

Cependant, cette annonce avait suscité des critiques - et l'Écosse et la République d'Irlande ont rejoint plusieurs autres nations, dont l'Angleterre, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles, ainsi que la Pologne, la République tchèque et la Suède, en refusant de jouer contre la Russie.

Lundi, le président de la fédération écossaise, Rod Petrie, a écrit à son homologue ukrainien "pour lui envoyer un message de soutien, d'amitié et d'unité", alors que les deux nations doivent se rencontrer en barrages de la Coupe du monde le 24 mars.

La finale de la Ligue des champions 2022, qui devait initialement se jouer à Saint-Pétersbourg le 28 mai, a été déplacée à Paris, tandis que de nombreux clubs ont pris leurs propres mesures pour se dissocier de la Russie.

Manchester United a mis fin à son contrat de sponsoring avec la compagnie aérienne nationale Aeroflot, tandis que le club de Bundesliga Schalke a annulé son partenariat avec le sponsor principal Gazprom, après avoir retiré la semaine dernière le logo de la compagnie énergétique russe de ses maillots.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Conflit en Ukraine : les sanctions, qu’est-ce que c’est ?

La Russie est dans le groupe de qualification de l'Irlande du Nord pour le Championnat d'Europe des moins de 21 ans et leur rencontre en mars sera annulée.

S'exprimant lundi, Antonio Conte, le manager de Tottenham, a déclaré : "Le monde entier doit être soudé et montrer [qu'il est] solide face à la stupidité des gens".

Il a ajouté : "Je pense qu'il est juste d'exprimer notre déception face à la stupidité de certaines décisions. Le football et l'UEFA doivent être soudés et montrer qu'ils sont solides."

Dan Roan, Rédacteur en chef BBC Sport

Il s'agit de la mesure la plus forte prise à ce jour par la communauté internationale du football.

La Russie est rapidement réduite au statut de paria du sport international. Bien entendu, cette décision intervient après que la Fifa ait été accusée de ne pas être allée assez loin dimanche, autorisant la Russie à continuer à jouer sous le nom de "RFU" tout en interdisant son drapeau et son hymne.

Le CIO a fait pression sur le football en recommandant que tous les sports appliquent une interdiction totale de la Russie et de la Biélorussie.

Cela incitera indéniablement les autres sports à suivre l'exemple du football.

D'aucuns diront également que le CIO aurait pu aller plus loin et dire que "c'est une décision, nous ordonnons à tous les sports d'interdire les athlètes russes".

La question de savoir s'ils pensaient avoir des motifs pour le faire, légalement, est une autre question.

Certains évoqueront également les Jeux de 2014 à Sotchi et la Coupe du monde de 2018 que la Russie de Poutine a pu accueillir et se demanderont si tout cela n'est pas trop tard.

Les interdictions sont nécessaires pour protéger l'intégrité du sport mondial - CIO

Le CIO déclare qu'il demande instamment aux instances dirigeantes du sport d'interdire les athlètes russes et biélorusses "afin de protéger l'intégrité des compétitions sportives mondiales et la sécurité de tous les participants", ajoutant que "la guerre actuelle en Ukraine place le Mouvement olympique dans un dilemme".

Elle a déclaré qu'il y avait eu une "violation de la trêve olympique" par les gouvernements de ces pays.

"Alors que les athlètes de Russie et de Biélorussie pourraient continuer à participer à des manifestations sportives, de nombreux athlètes d'Ukraine en sont empêchés en raison de l'attaque contre leur pays", indique un communiqué du CIO.

Le Comité international paralympique se réunira mercredi pour discuter de la Russie, alors que les Jeux paralympiques d'hiver débuteront deux jours plus tard, du 4 au 13 mars.

Le comité paralympique britannique a demandé que les Russes et les Biélorusses soient exclus des Jeux.

L'Association olympique britannique, ainsi que le Comité national olympique (CNO) d'Allemagne, ont demandé l'exclusion immédiate de la Russie et de la Biélorussie du sport international.

Le CIO a déclaré dans ses recommandations que lorsqu'il n'était pas possible de les interdire de concourir pour des raisons organisationnelles ou juridiques, ces athlètes ne devaient pas concourir sous le nom de la Russie ou de la Biélorussie et devaient être classés comme neutres.

Le Comité olympique russe a exprimé son désaccord avec le CIO, déclarant que la décision "contredit à la fois les documents réglementaires du CIO et la Charte [olympique]".

Que se passe-t-il dans d'autres sports ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Grand Prix de Russie est étroitement associé au président Vladimir Poutine

Le Grand Prix de Formule 1 de Russie, qui devait avoir lieu le 25 septembre à Sotchi, a été annulé la semaine dernière.

L'organe directeur de ce sport, la FIA, se réunira mardi pour "discuter des questions relatives à la crise actuelle en Ukraine".

World Rugby a suspendu la Russie et la Biélorussie des compétitions internationales et transfrontalières "jusqu'à nouvel ordre".

"Nous sommes solidaires avec le peuple ukrainien", a déclaré le président Bill Beaumont.

Vendredi, Rugby Europe a annoncé que tous les matches disputés sur le sol russe seraient suspendus, une décision approuvée par l'organe directeur mondial.

Cependant, l'équipe féminine russe a joué en Espagne samedi dans le cadre du Rugby Europe Championship (REC), sans son drapeau ni son hymne national.

Le match à domicile de l'équipe masculine russe contre les Pays-Bas le mois prochain dans le cadre du REC avait déjà été reporté et l'équipe devait également jouer en déplacement au Portugal le 19 mars.

L'organe directeur mondial du badminton (BWF) a réagi à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en annonçant l'annulation de tous les tournois en Russie et en Biélorussie, ainsi que l'interdiction des drapeaux et hymnes nationaux des deux nations.

"La BWF continuera à surveiller de près la situation et consultera de manière proactive nos partenaires du mouvement sportif international pour discuter d'autres options visant à renforcer potentiellement les mesures contre les gouvernements de la Russie et de la Biélorussie", a-t-elle déclaré.

La Fédération ukrainienne de tennis a demandé à l'organe directeur de ce sport, la Fédération internationale de tennis (ITF), d'exclure la Russie et la Biélorussie de l'organisation et de bannir la Russie des tournois individuels et par équipes.

L'Ukrainienne Elina Svitolina a déclaré qu'elle refuserait de jouer contre des joueurs russes ou biélorusses tant qu'ils ne seraient pas considérés comme des "athlètes neutres".

La numéro 15 mondial doit affronter la Russe Anastasia Potopova à l'Open de Monterrey cette semaine, mais elle a menacé de se retirer si la Women's Tennis Association ne prenait pas de mesures.

Le Russe Daniil Medvedev, qui est devenu lundi le numéro un mondial de l'ATP, a déclaré qu'il voulait promouvoir "la paix dans le monde entier" lors d'une conférence de presse tenue vendredi pendant l'Open du Mexique.

L'ITF a déclaré : "Il s'agit d'une situation qui évolue rapidement ; nous sommes en discussion active avec la famille du tennis et le conseil d'administration de l'ITF pour décider et nous aligner sur notre prochaine ligne de conduite."

La Fédération équestre internationale a annoncé qu'elle supprimerait les événements internationaux organisés en Russie et en Biélorussie et qu'elle empêcherait les athlètes et les officiels des deux pays de participer à toutes les compétitions.

L'organe directeur du hockey sur glace, l'IIHF, a suspendu toutes les équipes nationales et tous les clubs russes et biélorusses de toutes ses compétitions et manifestations.

Elle a également retiré à la Russie le championnat du monde junior de 2023.

Lors de la Coupe du monde d'escrime qui s'est tenue au Caire dimanche, l'équipe masculine de fleuret de l'Ukraine a refusé d'affronter la Russie.

L'Ukrainien Klod Younes a déclaré à BBC Radio 5 Live que lui et ses coéquipiers avaient désormais l'intention de rentrer chez eux et de défendre leur pays.

"Je savais avant la compétition [que je ne ferais pas d'escrime contre eux]. J'en ai parlé à mes coéquipiers, qui m'ont soutenu et m'ont dit qu'ils feraient de même", a déclaré Younes.

Quant à savoir si lui et ses coéquipiers se battront si nécessaire, il a ajouté : "Bien sûr. C'est notre pays. C'est mon pays. Je dois me battre pour lui. Je défends mon territoire."

Lundi, la secrétaire d'État britannique à la culture, Nadine Dorries, et le ministre des sports, Nigel Huddleston, ont rencontré plusieurs instances dirigeantes du sport britannique - dont la Premier League, la Football Association, UK Sport et la British Olympic Association - pour discuter de la situation en Ukraine.