Israel Adesanya : le champion de l'UFC parle de la célébrité, de la liberté d'expression et du boycott de la Nouvelle-Zélande

Par Paul Battison

BBC Sport

il y a 33 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Israel Adesanya a remporté ses 11 combats chez les poids moyens à l'UFC.

Un attaquant de classe mondiale, un animateur d'élite et une énigme au micro - la mention du nom d'Israel Adesanya suscite un certain nombre d'opinions de la part des fans de MMA.

Mais pour le champion poids moyen de l'UFC, âgé de 32 ans, la réaction qu'il aimerait obtenir des gens lorsqu'ils entendent son nom est beaucoup plus simple.

"J'aimerais qu'ils sourient. Comme un bon sentiment. Ouais, je veux juste que les gens aient un bon souvenir quand ils entendent mon nom", dit-il à BBC Sport.

Rencontré dans un hôtel de Londres pour cette interview, Adesanya révèle une facette de sa personnalité que seuls ses proches peuvent voir.

Il explique à BBC Sport les difficultés de la célébrité, pourquoi il croit en la liberté d'expression et pourquoi il ne combattra plus jamais en Nouvelle-Zélande.

"La victoire, c'est comme le café : on est stimulé puis on s'effondre"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Adesanya rend régulièrement hommage à ses personnages d'anime préférés pendant ses combats.

Adesanya, qui est né au Nigeria mais vit en Nouvelle-Zélande, dit que l'une des leçons les plus importantes qu'il a apprises pendant son ascension vers la célébrité dans l'UFC est de protéger son espace personnel et son énergie.

"Personne n'écrit un livre sur la façon d'être célèbre et de s'en sortir, alors vous devez écrire le vôtre", dit Adesanya.

"J'ai observé les pièges de beaucoup d'athlètes, d'actrices, d'acteurs et de musiciens célèbres, et j'ai vu comment ils s'en sont sortis, alors j'ai évité d'être l'une de ces histoires de tabloïds".

"Les gens s'en fichent - ils veulent juste prendre votre paix et votre temps.

"Tout le monde a besoin de calme. Je suis un papillon social, je suis extraverti quand je le veux, mais il y a des moments où j'ai besoin d'être avec mes propres pensées et d'être en paix avec moi-même."

Adesanya est l'un des combattants les plus dominants au monde.

Surnommé le Last Stylebender en référence à un personnage d'anime, il détient le titre de champion des poids moyens depuis 2019 et l'a défendu cinq fois, expédiant de manière convaincante les meilleurs talents que la division a à offrir.

Sa victoire la plus récente est une décision unanime contre son grand rival Robert Whittaker.

À la suite de ses précédents combats, Adesanya a révélé qu'il souffrait d'épisodes de dépression une fois que le buzz initial et l'exaltation de la victoire s'étaient tus.

Lorsqu'on lui a demandé s'il s'inquiétait d'un éventuel déclin de sa santé mentale lorsqu'il retournerait en Nouvelle-Zélande, Adesanya a insisté sur le fait que ce n'était pas le cas.

"Je sais comment gérer ces choses maintenant", dit-il.

"C'est un peu comme boire du café, c'est un stimulant et puis vous avez un crash.

J'étais entourée de tant de stimulations que lorsque je suis rentré chez moi et que je me suis trouvé seul, pendant environ deux semaines, j'étais vraiment déprimé et je me disais : "De quoi s'agit-il ?

"C'était tous ces sentiments négatifs et ce dialogue avec moi-même. Mais j'ai suivi une thérapie et cela m'a aidé. Un des outils est d'avoir les bonnes personnes autour de moi qui restent réelles, c'est primordial".

"C'est aussi savoir que c'est juste temporaire et que ça va passer, et savoir qui je suis."

Depuis ses débuts à l'UFC en 2018, Adesanya s'est démarqué des autres combattants.

Il est aussi affûté au micro qu'avec sa frappe, illustré par le démantèlement mental et physique de Paulo Costa lors de leur combat en 2020 - une performance qu'Adesanya considère comme sa meilleure à l'UFC.

Il est aussi flamboyant dans l'octogone qu'en dehors, sa maîtrise du kickboxing se reflétant dans son désir de s'exprimer dans la vie de tous les jours.

Avant son combat contre Whittaker le mois dernier, Adesanya a révélé une autre facette de sa personnalité en se peignant les ongles - un trait qu'il encourage les autres à adopter.

"Je vous implore de faire simplement "vous" - il [n'est pas important] ce que les gens pensent", dit-il."Si quelqu'un est en colère contre vous parce que vous vous peignez les ongles, cela en dit plus sur lui que sur vous.

"Il ne s'agit pas de blesser qui que ce soit, ni de manquer de respect à qui que ce soit, il s'agit simplement de s'exprimer. Ne laissez pas les gens décider de la façon dont vous voulez vivre votre vie.

"Ce que vous voyez est toujours le vrai moi. Les gens, quand ils me rencontrent, disent 'mec, tu es très différent de ce que tu es à la télé' et je réponds 'eh bien, vous n'essayez pas de vous battre avec moi !'".

Adesanya dit que son ouverture d'esprit vient du fait qu'il a grandi avec des parents stricts.

"Je déteste être contrôlé, je déteste qu'on me dise quoi faire, qu'on me manipule et que les gens essaient de me dire comment vivre ma vie", dit-il.

"J'aime la liberté de pensée, la liberté d'expression, et je suppose que c'est de là que vient mon côté rebelle".

"Je ne combattrai plus jamais en Nouvelle-Zélande"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Adesanya est né au Nigeria mais a déménagé en Nouvelle-Zélande avec sa famille à l'âge de 10 ans.

La tendance rebelle d'Adesanya et sa loyauté féroce envers ses proches étaient évidentes lorsqu'il a critiqué les organes directeurs de la Nouvelle-Zélande en septembre.

Furieux de la façon dont son coéquipier Dan Hooker avait été traité par les autorités pendant le confinement, Adesanya a déclaré qu'il ne combattrait plus jamais en Nouvelle-Zélande.

"Ils accordaient aux équipes de netball et aux All Blacks des privilèges spéciaux pour s'entraîner, alors on s'est dit 'oh cool, on va s'entraîner dans nos locaux', mais ensuite la police est venue et a dit 'non, vous ne pouvez pas faire ça'", explique-t-il.

Dan a été contacté plus d'une douzaine de fois par la police, qui lui a dit : "Si nous te surprenons encore au gymnase, nous allons t'arrêter".

"Alors je me suis dit 'vous n'avez pas besoin de moi - vous avez le rugby, le netball - vous ne verrez jamais les millions de recettes fiscales de mes combats', c'était ma façon de protester."

Adesanya affirme que le traitement de Hooker par les organes directeurs reflète la façon dont ils considèrent le MMA par rapport aux autres sports dans le pays.

"S'ils m'avaient fait ça [menacer d'arrestation], j'avais une excuse toute faite pour dire que je suis trop effronté ou trop grande gueule ou autre.

"Mais quand ils ont fait ça à Dan, j'ai compris qu'il ne s'agissait même plus de moi, mais de notre sport.

"Ce sont ces vieilles têtes qui donnent la priorité aux sports traditionnels et je leur dis "qu'est-ce que la tradition ?". La tradition est ce que vous en faites."

Après avoir tourné le dos à la Nouvelle-Zélande, Adesanya s'est fixé pour objectif d'amener l'UFC en Afrique.

Bien qu'elle compte actuellement trois champions d'origine africaine (Adesanya, Kamaru Usman et Francis Ngannou), l'UFC n'a jamais organisé d'événement sur le continent.

"Combattre en Afrique est un rêve que nous avons et qui va se réaliser. D'une manière ou d'une autre, par le biais d'un crochet ou d'un autre, nous allons faire en sorte que cela se produise", déclare Adesanya.

"Pas plus tard qu'hier soir, j'ai vu une fresque de moi peinte sur un mur dans un village du Nigeria. Le fait que quelqu'un ait pris le temps de peindre une grande fresque sur le mur d'un village est tout simplement incroyable pour moi.