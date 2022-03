Rugby : polémique en Afrique sur les qualifications pour la Coupe du monde de rugby 2023

La Namibie a participé à toutes les Coupes du monde de rugby depuis 1999 et fait partie des huit équipes qualifiées pour le tournoi africain de juillet.

En juillet, huit équipes africaines s'affronteront lors d'un tournoi dans deux villes françaises, Aix-en-Provence et Marseille, pour obtenir un billet automatique pour la phase finale, qui sera organisée par la France en septembre prochain.

Ce sera la première fois dans l'histoire du rugby africain que les éliminatoires de la Coupe du monde se dérouleront en dehors des frontières du continent, et cette décision a été accueillie avec mécontentement en Afrique.

Le Kenya et le Zimbabwe ont présenté des candidatures que l'organisme continental a qualifiées de "solides", mais il a décidé d'attribuer les droits d'organisation à la France.

"Notre objectif principal est de continuer à grandir, à progresser et à prendre la place qui nous revient sur la scène internationale", déclare Rugby Afrique dans un communiqué.

"En collaboration avec nos membres et nos partenaires, Rugby Afrique doit inventer de nouvelles façons et créer de nouvelles opportunités pour augmenter ses revenus et les redistribuer dans le rugby africain", déclare l'instance sportive africaine.