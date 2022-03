Match Cameroun - Algérie : les supporters qui espèrent la défaite de leur équipe nationale

On entend souvent dire que le sport et la politique ne devraient pas se mélanger, mais lorsqu'il s'agit du football au Cameroun, ils sont inextricablement liés.

Sifflets, chants et même acrobaties à moto dans la banlieue de Bambili ont reflété le sentiment de nombreux Camerounais du sud pour qui les Lions indomptables, comme on appelle l'équipe nationale, sont devenus la représentation vivante d'une union qu'ils méprisent.

Parmi ceux qui ont célébré la défaite à la CAN, le Dr Ngwa Ebogo, chirurgien et urologue.

En tant que passionné de football, il est conscient du rôle que joue le sport dans la politique du pays, et de l'impact qu'il a sur la vie de ses patients.

"Ce pays a tendance à utiliser le football pour balayer les questions brûlantes sous le tapis. Ils ont tendance à mettre plus d'argent dans le football parce qu'ils savent que le football est un facteur d'unification", dit-il.

"Même si vous vous battez et que les Lions indomptables gagnent, vous oubliez ce pour quoi vous vous battez. Ils le font systématiquement depuis de nombreuses années. Chaque victoire que les Lions indomptables ramènent à la maison augmente la misère du peuple."

En tant que premier sportif de la république, un clip vidéo populaire d'un M. Biya jeune félicitant l'équipe était diffusé sur la télévision nationale après chaque victoire à la CAN lors du récent tournoi.

"Les Lions indomptables gagnent un trophée et les gens envoient des motions de soutien au président de la République."

Au grand jour, là où la dissidence peut être mortelle, les regards complices et les visages radieux ne racontent qu'une petite partie de l'histoire.

À l'époque coloniale, le Cameroun a été découpé par les Français et les Britanniques, ce qui a laissé un fossé linguistique et culturel.

Pendant des décennies après l'indépendance, les anglophones se sont plaints d'être marginalisés, le pouvoir politique et économique étant concentré entre les mains de la majorité francophone.

Cette situation a débouché sur une révolte ouverte et des appels à l'indépendance pour la région anglophone.

"N'importe qui sauf le Cameroun"

En tant que pays hôte de la CAN féminine en 2016, on s'attendait à ce que le Cameroun défie le Nigeria pour le trophée.

Lorsque le tournoi a débuté le 19 novembre, la plupart des bars de Bamenda étaient remplis de supporters encourageant les Lionnes indomptables, malgré la répression brutale des militants du sud du Cameroun quelques semaines plus tôt.

Le 3 décembre, le jour de la finale, cette ambiance avait fait place à l'apathie et à une franche opposition à mesure que la situation se détériorait. Il n'a fallu que deux semaines pour détruire des décennies de soutien aux Camerounais du Sud.

La plupart des Camerounais du Sud n'ont jamais été enthousiasmés par le tournoi continental de cette année. Pour beaucoup, ABC - ou Anyone But Cameroon - était le principe. Le Dr Ebogo s'est engagé dans l'équipe ABC et a passé du temps à repérer les adversaires du Cameroun.