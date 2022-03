Coupe du monde 2022 au Qatar : quand, avec quelles équipes et d’autres questions

il y a une heure

Quand se déroulera la compétition ?

Quelles sont les équipes qualifiées ?

La dernière journée du groupe de qualifications de la zone Concacaf se tient dans la nuit de mercredi 30 à jeudi 31 mars. Les États-Unis, le Mexique et le Costa Rica sont en course pour une qualification directe. La 4e position est synonyme d'un barrage qualificatif.

Au mois de juin, 2 matches de barrages intercontinentaux et un match de barrage de la zone UEFA seront organisés pour connaître le nom des trois autres pays qui complèteront la liste. Le représentant asiatique sera opposé à celui d'Amérique du Sud et le représentant de la CONCACAF affrontera celui de l'Océanie. Le dernier billet pour le Qatar sera attribué entre l'Ecosse, l'Ukraine et le Pays de Galles.

Qui représentera l'Afrique ?

Quel est le ballon officiel de la Coupe du monde 2022 ?

Le ballon officiel du match a été dévoilé ce mercredi - et il "voyage plus vite en l'air que n'importe quel autre ballon de Coupe du monde" de l'histoire, selon Adidas, qui a produit 14 ballons successifs pour le tournoi.

"Le jeu devient de plus en plus rapide et, à mesure qu'il s'accélère, la précision et la stabilité du vol deviennent d'une importance capitale", a déclaré la directrice du design, Franziska Loeffelmann.