Coupe du monde 2022 au Qatar : comment le Qatar a-t-il traité les travailleurs des stades ?

il y a 32 minutes

Crédit photo, Getty Images

Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde de football de cette année, qui se déroulera au Qatar, pays du Moyen-Orient, aura lieu le vendredi 1er avril.

Il s'agit de la Coupe du monde la plus controversée de tous les temps, avec des questions sur la manière dont le Qatar a obtenu le droit d'organiser la compétition, sur le traitement réservé aux ouvriers qui construisent les stades et sur la pertinence du lieu.

Traitement des travailleurs étrangers

Le Qatar construit sept stades pour la finale, un nouvel aéroport, un nouveau métro et de nouvelles routes.

La finale se jouera dans un stade, qui accueillera également neuf autres rencontres, et qui constitue la pièce maîtresse d'une nouvelle ville.

Mais l'État s'est attiré des critiques pour la façon dont il traite les 30 000 travailleurs migrants qui travaillent sur ces projets.

En 2016, le groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International a accusé le Qatar de recourir au travail forcé.

Il a annoncé que de nombreux travailleurs vivaient dans des logements sordides, payaient d'énormes frais de recrutement et avaient vu leurs salaires retenus et leurs passeports confisqués.

Crédit photo, AFP via Getty Images Légende image, Le gouvernement du Qatar a promis d'améliorer les conditions dans ses camps de travail

Depuis 2017, le gouvernement a mis en place des mesures visant à protéger les travailleurs migrants contre le travail dans des conditions de chaleur excessive, à limiter leurs heures de travail et à améliorer les conditions dans les camps de travailleurs.

Cependant, le groupe de campagne Human Rights Watch a déclaré dans un rapport de 2021 que les travailleurs étrangers souffraient toujours de "déductions de salaire punitives et illégales", ainsi que de "mois de salaires impayés pour de longues heures de travail éreintant".

Amnesty International indique également que, malgré l'abolition du système de "kafala" - ou parrainage - qui interdisait aux travailleurs migrants de quitter leur emploi sans le consentement de leur employeur, des pressions étaient encore exercées sur les employés.

Un porte-parole du gouvernement confie à la BBC : "des progrès significatifs ont été réalisés pour garantir l'application effective des réformes." Il explique que le nombre d'entreprises qui ne respectent pas les règles "continuera à diminuer à mesure que les mesures d'application seront appliquées".

Combien de travailleurs sont morts ?

En février 2021, le Guardian affirmait que 6 500 travailleurs migrants originaires d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka étaient morts au Qatar depuis que ce pays avait remporté l'organisation de la Coupe du monde.

Les décès, qui ont été signalés par les autorités des cinq pays asiatiques, n'ont pas été classés par profession ou lieu de travail. Mais le groupe de défense des droits des travailleurs FairSquare a déclaré qu'il était probable qu'un grand nombre des personnes décédées travaillaient sur les projets d'infrastructure de la Coupe du monde.

Le gouvernement du Qatar affirme que ces chiffres sont surestimés, car ils incluent des milliers d'étrangers qui sont morts après avoir vécu et travaillé dans le pays pendant de nombreuses années. Il affirme que nombre d'entre eux auraient occupé des emplois sans rapport avec le secteur de la construction.

Le Qatar affirme qu'entre 2014 et 2020, 37 décès ont été enregistrés parmi les ouvriers qui construisaient les stades de la Coupe du monde. Il affirme que 34 d'entre eux étaient "non liés au travail".

Crédit photo, AFP via Getty Images Légende image, Le Qatar a dépensé des milliards pour accueillir la Coupe du monde

L'Organisation internationale du travail (OIT) affirme que le Qatar n'a pas comptabilisé les décès soudains et inattendus parmi les travailleurs. Selon l'OIT, il s'agit notamment de crises cardiaques mortelles et d'insuffisances respiratoires causées par des coups de chaleur, enregistrées comme étant de "causes naturelles" plutôt que "liées au travail".

L'OIT a compilé ses propres chiffres de décès provenant des hôpitaux et des services d'ambulance gérés par le gouvernement au Qatar, couvrant les victimes de tous les projets liés à la Coupe du monde.

Elle indique que 50 travailleurs sont morts et plus de 500 autres ont été gravement blessés au Qatar au cours de la seule année 2021, et que 37 600 autres ont subi des blessures légères ou modérées.

Les principales causes de ces décès et blessures sont les chutes de hauteur, les accidents de la route et les chutes d'objets.

La candidature de Qatar 2022 a suscité la controverse dès son annonce par la Fifa, l'instance dirigeante du football mondial, en 2010.

En tant que très petit (mais très riche) État ayant peu d'histoire dans le domaine du football et n'ayant jamais été qualifié pour la Coupe du monde, le Qatar a été un choc pour beaucoup lorsqu'il a battu la concurrence des États-Unis, de l'Australie, de la Corée du Sud et du Japon.

La décision a suscité des allégations selon lesquelles des fonctionnaires de la Fifa auraient été soudoyés pour attribuer la Coupe du monde au Qatar, bien qu'une enquête indépendante commandée par la Fifa n'ait trouvé aucune preuve tangible de cela.

Le Qatar nie les allégations selon lesquelles il aurait acheté les votes des délégués, mais une enquête pour corruption menée par les autorités françaises est toujours en cours, et en 2020, les États-Unis ont accusé trois responsables de la Fifa d'avoir reçu des paiements.

Crédit photo, Getty Images Légende image, 2010 : le patron de la Fifa, Sepp Blatter, annonce que le Qatar a remporté l'organisation de la Coupe du monde 2022

Pourquoi la Coupe du monde au Qatar a-t-elle lieu en hiver ?

La Coupe du monde se déroule habituellement en juin et juillet, mais au Qatar, les températures moyennes à cette période de l'année sont d'environ 41°C (106°F) et peuvent atteindre 50°C (122°F) - trop chaudes pour être dehors en toute sécurité, et encore moins pour jouer au moins 90 minutes de football.

Au cours du processus de candidature, le Qatar a promis une technologie de climatisation avancée qui permettrait de refroidir les stades, les terrains d'entraînement et les zones de supporters à 23C. Cependant, en 2015, la Fifa a décidé d'organiser le tournoi en hiver.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Au Qatar, les effets inattendus du blocus économiques

Le coup d'envoi de la Coupe du monde est donné le 21 novembre, et la finale a lieu le 18 décembre. Cela signifie qu'elle tombe en plein milieu de la saison de football de club et la perturbe pour de nombreux pays.

La Premier League anglaise, par exemple, ne verra aucun match se dérouler entre le 13 novembre et le 26 décembre.