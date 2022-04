Ramadan 2022 : comment le football de Premier League évolue pour aider les joueurs musulmans

Par Shamoon Hafez

BBC Sport

il y a 36 minutes

Légende image, Certains joueurs musulmans pourraient rompre leur jeûne pendant les matchs de Premier League en soirée pendant le Ramadan

Vous pourriez remarquer un léger changement dans certains matchs de Premier League au cours des prochaines semaines.

Samedi marque le début du ramadan pour les musulmans du monde entier, qui se déroule pendant un mois et se termine par la célébration de l'Aïd le 2 mai.

Au Royaume-Uni, le jeûne du Ramadan commencera entre 04h00 et 05h00 BST et se terminera entre 19h30 et 20h30 au fur et à mesure que le mois avance.

Cela signifie que sur les 52 matchs de Premier League prévus pendant le Ramadan, il y a neuf matchs en soirée pour lesquels les joueurs devront peut-être rompre leur jeûne pendant le match.

La saison dernière, lors de la rencontre entre Leicester City et Crystal Palace au King Power Stadium, il y a eu une pause dans le jeu pour permettre au défenseur des Foxes Wesley Fofana et au milieu de terrain des Eagles Cheikhou Kouyate de le faire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Wesley Fofana, de Leicester, a également rompu son jeûne contre Southampton la saison dernière en mangeant une banane pendant une pause dans le jeu

Que va-t-il se passer cette saison ?

L'offrande de prières et la lecture du Coran sont accrues pendant le Ramadan, de même que le don d'argent à des œuvres de charité pour renflouer son bien-être spirituel.

Mais l'accent est mis sur le jeûne, qui consiste à s'abstenir de manger ou de boire pendant la journée, ce qui constitue un défi pour les footballeurs professionnels musulmans qui ont tendance à modifier leur entraînement pour faire face aux rigueurs du mois.

La saison dernière, un accord informel entre les capitaines prévoyait une brève pause lors d'un coup de pied de but ou d'une rentrée de touche afin que les joueurs musulmans qui en avaient besoin puissent rompre leur jeûne.

Cette saison, bien qu'aucune directive officielle n'ait été donnée aux équipes de première division car cela ne concerne pas tous les matchs, les capitaines peuvent à nouveau demander une pause boisson à un moment approprié du match lors de leur réunion d'avant-match avec les arbitres.

Une fois le soleil couché, il permettra aux joueurs à jeun de venir sur le côté du terrain et de prendre rapidement des liquides ou des compléments énergétiques avant de reprendre le jeu.

Pour mieux comprendre les bases du Ramadan, les membres de la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) ont été invités à participer à un atelier dirigé par Nujum Sports vendredi.

Quels sont les matches qui pourraient être concernés ?

Les matchs du soir suivant pourraient voir des joueurs musulmans s'affronter pour leur équipe tout en jeûnant :

Lundi 4 avril : Crystal Palace - Arsenal (coup d'envoi à 20h00)

Mercredi 6 avril : Burnley - Everton (19h30)

Vendredi 8 avril : Newcastle - Wolves (20h00)

Mardi 19 avril : Liverpool - Manchester United (20h00)

Mercredi 20 avril : Chelsea - Arsenal, Everton - Leicester, Newcastle - Crystal Palace (19 h 45), Manchester City - Brighton (20 h).

Jeudi 21 avril : Burnley - Southampton (19 h 45)

"Tout le monde ne doit pas jeûner..."

Crédit photo, MCS Légende image, Les aumôniers musulmans dans le sport ont rédigé une brochure d'information sur le ramadan qui est approuvée et distribuée par la Premier League

Les personnes âgées, les personnes malades et les femmes enceintes, allaitantes ou en période de menstruation ne sont pas tenues de jeûner.

Toute personne parcourant une distance de plus de 80 km est également dispensée, mais doit rattraper son jeûne à une date ultérieure, ce qui inclut donc les joueurs se rendant à des matchs à l'extérieur.

Les aumôniers musulmans dans le sport (MCS) ont été formés en 2014 et sont la seule organisation de ce type à être approuvée et financée par la Premier League et l'EFL, travaillant dans les 92 clubs de football professionnels pour donner des conférences et des séminaires éducatifs.

Les clubs de Premier League demandent régulièrement des conseils islamiques à MCS au nom de leurs joueurs musulmans, y compris concernant des questions telles que le report du jeûne afin que leurs performances à l'entraînement et pendant les matchs ne soient pas affectées.

"Bien qu'il n'y ait pas de règle islamique pour les athlètes, nous leur donnons des conseils sur la façon dont ils peuvent respecter leur jeûne et nous discutons des exemptions possibles, par exemple lorsqu'ils voyagent ou sont malades", explique Ismail Bhamji, directeur général de MCS, à BBC Sport.

"Les footballeurs musulmans viennent d'horizons très divers et nous devons trouver des solutions qui permettent à tous de pratiquer leur foi", dit-il.

"Un club de Premier League m'a demandé de parler à un joueur musulman pour qu'il reporte son jeûne pendant le Ramadan. Islamiquement, il ne remplit pas les conditions requises car certaines conditions mentionnées doivent être remplies et je dois être ouvert et honnête avec eux sur les dures réalités", poursuit-il.

MCS travaille en étroite collaboration avec les deux meilleurs clubs du pays, Manchester City et Liverpool, et M. Bhamji a prononcé un discours sur le ramadan à l'Etihad Campus mercredi, tout en faisant l'éloge de leur approche de la diversité et de l'élargissement de leurs connaissances sur ces questions.

"City et Liverpool sont les plus performants et je vois bien les bases posées dans ces deux clubs", affirme-t-il. "Dès l'académie, ils ont les bonnes personnes en place avec la bonne mentalité et la bonne vision pour aider le club jusqu'à l'équipe première", poursuit-il.

"[Les managers] Pep Guardiola et Jurgen Klopp se distinguent parce qu'ils sont progressistes et tournés vers l'avenir, donc j'ai vu des améliorations apportées aux clubs sur plusieurs saisons", confie-t-il.

Les joueurs reçoivent des paquets cadeaux pour le Ramadan

Crédit photo, Nujum Sports Légende image, L'arrière des Wolves Rayan Ait-Nouri et le gardien d'Everton Asmir Begovic ont reçu les colis du Ramadan, tandis que le manager de Derby Wayne Rooney les a remis aux joueurs de l'académie du club

Nujum Sports, qui a conçu la Charte de l'athlète musulman visant à "mettre les organisations au défi de créer un changement positif", envoie une fois de plus des paquets-cadeaux pour le Ramadan à 270 sportifs musulmans, dont environ 180 footballeurs de la Premier League et des autres ligues.

Les paquets ont été lancés lors d'un événement à Londres au début du mois et contiennent des dattes, de l'eau bénite Zam Zam, un tapis de prière et du parfum.

Nujum affirme se sentir "privilégiée" de représenter la communauté musulmane dans le sport et l'organisation s'efforce de "faire profiter" les athlètes de son soutien.

Troy Townsend, responsable de l'engagement des joueurs de l'organisation caritative Kick It Out, a déclaré : "Nujum a fait un excellent travail : "Nujum a vraiment bien fait de sensibiliser les gens à la communauté musulmane, de comprendre la religion et ce qu'ils vivent pendant des périodes comme le Ramadan.

"Je vois le pouvoir de ce que Nujum essaie d'accomplir et comment nous pouvons travailler ensemble. Il y a beaucoup de joueurs qui s'identifient comme musulmans que le football ne connaît pas ou n'apprécie pas."

Crédit photo, Nujum Sports Légende image, Les paquets du Ramadan contenaient des dattes, de l'eau bénite Zam Zam, un tapis de prière et du parfum