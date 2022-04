Coupe du monde de football Qatar 2022 : pour la première fois, quatre sélectionneurs locaux mènent les équipes africaines au Mondial

"Il n'y a jamais eu plus de trois entraineurs africains engagés dans une Coupe du Monde", confirment Babacar Diarra et Emmanuel Coste, tous deux journalistes sportifs à la BBC.

Aliou Cissé (Sénégal), Rigobert Song (Cameroun), Jalel Kadri (Maroc) et Otto Addo (Ghana) sont donc les quatre premiers entraineurs locaux africains qui ont réussi la prouesse de qualifier leurs sélections nationales à une Coupe du Monde de football.

La Tunisie, le cinquième représentant de l'Afrique au Mondial, sera conduit par l'ancien joueur de Nantes et du Paris Saint-Germain (France), le Bosniak Vahid Halidlozic.

Les entraineurs du Sénégal, du Cameroun et du Ghana sont d'anciens internationaux ayant défendu les couleurs de leur pays durant leur carrière de footballeurs et aussi tous les trois joué la Coupe du Monde.

Aliou Cissé, entraineur des Lions de la Téranga (Sénégal)

Aliou Cissé est l'entraîneur principal du Sénégal pendant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 entre le Sénégal et l'Algérie au stade international du Caire, le 19 juillet 2019 en Égypte

En 2001, il signe à Montpellier pour cause de manque de temps de jeu.

En 2002, il est le capitaine des Lions de la Téranga qui atteignent la finale de la Coupe d'Afrique des nations perdue aux tirs aux buts face aux Lions indomptables du Cameroun, et ensuite les quarts de finale de la Coupe du monde en Corée du Sud et au Japon, la même année.

Sa riche carrière de footballeur bouclée à Nîmes l'a conduit successivement à Birmingham et Portmouth (Premier League), puis encore à Sedan.

En 2022 au Cameroun, il remporte la première Coupe d'Afrique des nations de l'histoire du Sénégal face à l'Egypte, 0-0 (4-2 après les tirs au but).

C'est également face à l'Egypte que le Sénégal s'est qualifié à l'issue des matchs de barrages pour la Coupe du monde au Qatar, 0-1 (3-1 après les tirs au but. Avant Aliou Cissé, le Sénégal n'avait pas encore battu l'Egypte en barrages.

Il joue la demi-finale de la Coupe de France avec Metz et décroche la 8e place du championnat. Song est vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1996, puis vice-champion de France en 1998.

Il quitte le FC Metz pour poser ses baluchons à Salerne en Italie où il reste une saison. En 1999, il met le cap en Angleterre et atterrit à Liverpool en Premier League.

Entre 2000 et 2002, il fera de brefs passages à West Ham (Premier League) et au FC Cologne (Bundesliga). Il a remporté la Coupe d'Afrique des nations en 2000 (Nigéria) et en 2002 (Mali).