Aliou Cissé : le sélectionneur sénégalais met Naples au défi à propos de la Can

il y a 14 minutes

L'entraîneur sénégalais Aliou Cissé a déclaré que le football international - et la Coupe d'Afrique des Nations en particulier - ne devrait jamais jouer les seconds rôles par rapport aux engagements du club et a "mis au défi" Napoli de ne pas acheter de joueurs africains.

Les commentaires du joueur de 46 ans interviennent après que le propriétaire et président de Naples, Aurelio de Laurentiis, a déclaré que le club italien éviterait de recruter d'autres joueurs africains à moins qu'ils n'acceptent de ne pas participer au tournoi biennal.

"Les clubs ne seront jamais au-dessus de notre drapeau et de nos équipes nationales. Et chaque Sénégalais qui joue en Europe, où qu'il soit, s'il est compétent je l'appellerai pour défendre les couleurs de la nation.

Le calendrier de la Coupe des Nations - traditionnellement disputée en janvier et février - a entraîné des disputes à répétition avec des clubs européens contraints de libérer des joueurs en milieu de saison.

Napoli a perdu le défenseur Kalidou Koulibaly - qui a été capitaine du Sénégal pour triompher lors de la Coupe des Nations 2021 organisée cette année au Cameroun - et le milieu de terrain André-Frank Zambo Anguissa, convoqués pour le tournoi la saison dernière et la paire a raté six matchs de club.