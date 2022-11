Coupe du monde Qatar 2022 : les pays qui vont contribuer à la sécurité du Mondial

il y a 50 minutes

La France rejoindra les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Turquie et d'autres pays, qui enverront des forces de sécurité pour aider à sécuriser la prochaine compétition internationale, qui démarrera le 20 novembre et durera un mois.

Une source du ministère britannique de la Défense a confirmé que son pays soutiendrait le Qatar avec des capacités militaires. Dans le but de lutter contre le terrorisme et d'autres menaces, grâce à l'utilisation de la sécurité maritime, de la planification opérationnelle et du soutien au commandement et au contrôle.