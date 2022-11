Coupe du monde 2022 : Qui est Richarlison, la star du match d'ouverture du Brésil au Qatar ?

Ricardo Senra

BBC World Service

il y a 43 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Richarlison a été la star du premier match de groupe du Brésil au Qatar, inscrivant deux buts.

Son deuxième but contre la Serbie a été décrit par les médias internationaux comme un "chef-d'œuvre", "magnifique", "acrobatique" et "un moment de magie".

Le monde entier avait suivi avec impatience tous les pas d'une autre mégastar, Neymar (qui s'est blessé et a été remplacé en seconde période), mais c'est Richarlison, 25 ans, qui s'est imposé comme l'homme du match de jeudi contre la Serbie.

Richarlison a été l'unique buteur de la victoire brésilienne lors de ce premier match de groupe de la Coupe du monde au Qatar, et le joueur de Tottenham Hotspur est devenu le sujet trending numéro un au Brésil pendant le match. Au milieu des éloges sur la performance de Richarlison, les fans ont également salué les performances du footballeur en dehors du terrain.

Mais qu'est-ce qui distingue ce footballeur brésilien de tant d'autres ?

Une reconnaissance précoce

Sa carrière de footballeur est certes distinguée, mais elle a beaucoup de points communs avec d'autres joueurs brésiliens.

Né dans une famille pauvre d'une petite ville minière, il abandonne l'école à 16 ans pour commencer sa carrière de footballeur et aider financièrement ses parents et ses frères.

Il a joué comme attaquant pour l'Atletico Mineiro et Fluminense et a déménagé en Angleterre en 2017 - où il a foulé le terrain pour Watford et Everton avant de rejoindre Tottenham en 2022.

Mais c'est sa défense de la science, de l'environnement et de la lutte contre le racisme qui le distingue vraiment, et il a reçu le prix du champion communautaire de l'Association des footballeurs professionnels d'Angleterre en 2020, en reconnaissance de ses œuvres caritatives dans son pays d'origine.

Covid et vaccins

Crédit photo, Reuters Légende image, Le joueur brésilien a été reconnu pour son action caritative et est un ardent défenseur de la science, de l'environnement et de la lutte contre le racisme.

Un célèbre dicton brésilien dit : "Le football ne se mêle pas à la politique".

À quelques exceptions près - notamment Neymar qui soutient le président brésilien Jair Bolsonaro - la plupart des footballeurs préfèrent historiquement ne pas aborder les questions politiques en public.

Richarlison, cependant, est heureux de dire ce qu'il pense.

Il a particulièrement insisté sur l'importance des vaccins au plus fort de la crise du Covid au Brésil, où près de 700 000 personnes sont mortes à cause de cette maladie.

En 2021, à une époque où Bolsonaro critiquait ouvertement les vaccins - il n'a jamais confirmé s'il avait lui-même reçu ou non des doses - Richarlison a partagé un appel avec ses millions de followers sur les médias sociaux.

"Du fond de mon cœur, je lance un appel à vous tous. Veillez à prendre votre vaccin. (...) Le vaccin est le vôtre, c'est votre droit. Ne gaspillez pas cette opportunité".

Après être devenu ambassadeur de la recherche sur le Covid à l'Université de Sao Paulo, il a également mis aux enchères ses chaussures de football et a fait don de l'argent aux laboratoires.

"Le coronavirus est un ennemi invisible et dangereux, mais il nous a montré qui sont les véritables stars. Ils ne portent pas de chaussures de football : ce sont des médecins, des scientifiques et des chercheurs qui risquent leur vie tous les jours", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux.

Les incendies et l'Amazonie

Crédit photo, Reuters Légende image, Richarlison a exhorté les autorités brésiliennes à lutter contre les incendies dans le Pantanal, l'un des écosystèmes les plus importants du pays.

Faisant écho à la condamnation internationale des politiques environnementales du Brésil, Richarlison a critiqué les incendies qui ont détruit 30% du Pantanal, l'un des écosystèmes naturels les plus importants du pays.

"Les incendies sont quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce que je me suis souvenu des jours que j'ai passés là-bas, des villages que j'ai visités. C'est un paradis et il ne devrait jamais souffrir d'incendies, surtout criminels", a-t-il déclaré dans une interview.

En juin 2022, il a exhorté les autorités à redoubler d'efforts pour retrouver le journaliste britannique Dom Phillips, qui a disparu en Amazonie et a ensuite été retrouvé mort, assassiné après avoir dénoncé des pratiques illégales dans la région.

Racisme

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une banane est jetée sur le terrain de Richarlison lors d'un match amical entre le Brésil et la Tunisie, le 27 septembre, à Paris.

En septembre, une banane a été jetée sur Richarlison alors qu'il célébrait un but lors d'un match amical contre la Tunisie, à Paris.

"Tant que [les autorités] vont faire "bla bla bla" et ne pas punir, ça va continuer comme ça, ça se passe tous les jours et partout", a-t-il écrit sur Twitter.

"Le racisme est quelque chose avec lequel nous vivons tous les jours", a-t-il déclaré dans une interview pour le programme des jours de match d'Everton en 2020. "Il apparaît non seulement en paroles ou en actes, mais aussi de manière déguisée".

"C'était du racisme quand mes amis et moi sommes allés jouer au football dans ma ville et que quelqu'un m'a appelé bandit, alors que je n'avais rien fait pour mériter cela. Mais c'est aussi du racisme quand les gens changent de trottoir quand ils voient un homme noir arriver dans la direction opposée."

"Ce sont des choses subtiles qui montrent l'ampleur du problème", a-t-il ajouté.

Le footballeur s'est dit "choqué" et "triste" après avoir vu les images de George Floyd, qui est mort après qu'un policier a posé un genou sur son cou dans le Minnesota en 2020.

"C'est une bonne chose que cette barbarie ne soit pas passée inaperçue une fois de plus et que les gens aient décidé de protester et de montrer leur mécontentement", a-t-il déclaré.

"Nous avons des milliers de cas comme celui de George Floyd chaque année, mais c'est quelque chose qui est devenu une routine. Les gens - surtout les autorités - ne le ressentent pas et n'en souffrent pas."

Enfance pauvre

Richarlison a eu une "enfance très pauvre" dans l'État d'Espirito Santo, au Brésil.

Adolescent, il vendait des bonbons et aidait son grand-père à récolter des grains de café.

Parfois, dit-il, "nous n'avions rien à manger".

Il n'a pas terminé ses études avant de commencer sa carrière dans le football, afin de mettre de la nourriture sur la table familiale.

"C'est la réalité de nombreux enfants dans ma ville et au Brésil", a-t-il déclaré plus tard dans une interview.

"Beaucoup abandonnent l'école et doivent travailler pour aider à soutenir leur famille. Chaque fois que je vois un enfant qui doit abandonner l'école, cela me brise le cœur. Bien sûr, je me vois reflété en eux."

Maintenant, en tant que joueur international à succès avec 19 millions de followers sur Tiktok, Instagram, Facebook et Twitter, Richarlison veut inspirer les gens au-delà du monde du football.

"Après avoir commencé une carrière professionnelle, j'ai vu que je pouvais faire des choses de plus en plus grandes", a-t-il déclaré dans le programme du jour du match d'Everton.

"Ce n'est pas toujours une question d'argent, il s'agit de se soucier vraiment des autres et de s'engager dans des causes qui sont importantes. Au début, je voulais juste donner cette maison à mes parents".