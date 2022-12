Coupe du monde 2022 : Le Maroc bat l'Espagne aux tirs au but

BBC News Mundo

il y a 54 minutes

Lors du premier match nul 0-0 des huitièmes de finale de Qatar 2022, le Maroc s'est imposé face à l'Espagne, qui s'est rendue aux tirs au but sans parvenir à en convertir un seul.

Sur 5 pénalties, les Marocains en ont converti trois et en ont manqué un.

Les penalties ont reflété la physionomie du match en première mi-temps, lorsque l'Espagne avait la possession du ballon mais que le Maroc créait le danger.

La première approche de l'équipe africaine est intervenue à la 12e minute, le coup de pied arrêté d'Achraf Hakimi passant au-dessus de la barre transversale.

L'Espagne répondait d'abord par un tir de Ferran Torres - qui était hors-jeu - puis par un tir de Marco Asensio.

Cependant, les occasions de convertir les mouvements en buts appartenaient aux Nord-Africains.

Le tir de Noussair Mazraoui obligeait le gardien de but Unai Simon à faire deux tours, puis la tête de Nayef Aguerd passait juste à côté du coin gauche du but espagnol.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Boufal a été un cauchemar pour les joueurs espagnols jusqu'à ce qu'il soit remplacé en seconde période.

Les deux grands spectacles de la première mi-temps ont été la facilité avec laquelle Sofiane Boufal a stoppé la défense espagnole dans son élan, et les cris des supporters marocains dans les tribunes.

"J'ai entendu un certain nombre de fans bruyants jusqu'à présent dans le tournoi - l'Arabie saoudite, l'Argentine, le Brésil et le Mexique ont tous généré des atmosphères incroyables, mais les 30 premières minutes du match des fans marocains sont les plus bruyantes que j'ai entendues jusqu'à présent, ils sont à un autre niveau", a déclaré le journaliste de la BBC Andy Cryer, qui était au stade.

Deux tirs à la fin

En deuxième mi-temps, l'Espagne a essayé d'inquiéter un peu plus le gardien marocain et a réussi quelques minutes plus tard sur un coup franc de Dani Olmo que Bono a dû dégager.

Mais le grand changement est venu du Maroc, qui, contrairement à la première mi-temps, n'a rien fait ou presque dans la zone espagnole.

Lorsque Boufal est remplacé, tout le football séduisant est parti avec lui.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les supporters marocains ont encouragé les joueurs tout au long du match.

Ne prenant aucune chance sur son propre but, l'entraîneur Luis Enrique a fait entrer Álvaro Morata pour ouvrir une brèche dans le but marocain, mais le meilleur buteur de tous les temps a manqué sa chance et le match est allé en prolongation.

Dans les 15 premières minutes de la prolongation, l'occasion marocaine du match est intervenue lorsque Unai Simon a repoussé un tir à bout portant de Walid Cheddira.

L'Espagne a eu sa chance en fin de match par l'intermédiaire de Pablo Saravia, mais d'un angle très difficile, le milieu de terrain espagnol n'a pu que frôler le poteau.