Madusu Koroma : la lutteuse "tombée amoureuse" de la comédie

il y a 23 minutes

Madusu Koroma n'a commencé la lutte qu'il y a deux ans, après avoir débuté sa carrière de combattante en taekwondo et en arts martiaux mixtes.

Non seulement elle a inspiré son pays aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, l'année dernière, manquant de peu une médaille de bronze en lutte, mais la Sierra-Léonaise est également ceinture noire de taekwondo, étudiante en laboratoire médical et, ce qui est peut-être le plus surprenant, star de cinéma.