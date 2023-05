Crise au Soudan : Florent Ibenge raconte son évacuation de Khartoum

L'entraîneur Florent Ibenge lors d'un match de Ligue des champions de la CAF entre Al Ahly (Égypte) et Al-Hilal Omdurman (Soudan).

"Nous entendions des coups de feu... J'étais incrédule", a-t-il déclaré à la BBC. Sa maison, au centre de Khartoum, se trouve entre le palais présidentiel, cible de tirs fournis depuis l'aube, et l'aéroport, qui venait d'être pris par le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF).

Les combats devenant de plus en plus intenses, il s'est vite rendu compte qu'il était coincé chez lui, sans aucun moyen de rejoindre sa fille de 14 ans, qui avait quitté la maison tôt comme tous les samedis matins pour aller suivre des cours de natation.

Une fois rassuré de savoir sa fille plus ou moins en sécurité à l'hôtel, avec assez de nourriture pour manger à sa faim, Ibenge tourna son attention de père vers son équipe et son personnel. Mais son calme et sa sérénité seront mis à rude épreuve.