Asamoah Gyan : la vie branchée et les chiffres magiques d'une légende ghanéenne

il y a 9 minutes

Coupes de cheveux folles, larmes à la Coupe du monde, récompenses musicales et une multitude de buts : il ne fait aucun doute qu'Asamoah Gyan est l'un des personnages les plus colorés du football africain.

L'attaquant de 37 ans a participé à trois éditions de la Coupe du monde et à sept éditions de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Il a été capitaine des Black Stars à de nombreuses reprises et a toujours été l'homme de la situation.