Saudi Pro League : Les Africains à la pointe de l'attaque dans le nouveau centre névralgique du football

Par Piers Edwards

BBC Sport Africa

il y a 19 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Sénégalais Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy sont les plus grands noms africains à avoir rejoint l'Arabie Saoudite jusqu'à présent

Le mois dernier, le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly et le gardien de but Edouard Mendy sont devenus les derniers footballeurs de premier plan à rejoindre l'Arabie saoudite, en quittant tous deux le club de Premier League de Chelsea pour un championnat qui ne demande qu'à recruter des stars.

Après des années d'oubli, le pays du Moyen-Orient est en passe de devenir l'une des destinations les plus prisées du football.

Le Ballon d'Or en titre Karim Benzema a quitté le Real Madrid, où il a remporté cinq Ligues des champions, pour Al-Ittihad, tandis qu'un autre Français, N'Golo Kante, vainqueur de la Coupe du monde 2018, le rejoindra chez les champions de Pro League après sept années passées à Chelsea.

Alors que Riyad Mahrez, l'ailier algérien de Manchester City, et Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais de Chelsea, sont également pressentis, BBC Sport Africa se penche sur le rôle joué par certains Africains dans l'élite saoudienne.

Destination populaire

Depuis que la première division saoudienne est devenue professionnelle en 2008, près de 400 footballeurs du continent - représentant quelque 40 pays africains - y ont exercé leur métier.

Parmi les plus célèbres, citons le gardien égyptien Essam El Hadary, quatre fois vainqueur de la Coupe des Nations, et l'ancien footballeur africain de l'année de la BBC Mohamed Barakat, le célèbre Guinéen Pascal Feindouno et les deux Ghanéens Sulley Muntari et Christian Atsu, aujourd'hui décédé.

Plus récemment, le Nigérian Odion Ighalo a quitté Manchester United pour un pays où son compatriote Ahmed Musa s'est illustré pendant quelques années sous les couleurs d'Al Nassr, qu'il a aidé à remporter l'un de ses neuf titres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ahmed Musa a été pris d'assaut par les fans d'Al-Nassr à son arrivée en Arabie saoudite en 2018, le club de Riyad remportant le championnat dès la première saison du Nigérian

C'est dans ce club de Riyad que Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la Coupe des Nations de l'année dernière avec huit réalisations, était basé jusqu'à ce que l'attaquant camerounais soit effectivement écarté - compte tenu de la limite de huit étrangers par équipe - pour laisser la place à un certain Cristiano Ronaldo, en dépit des inquiétudes de ce dernier.

Le multiple Ballon d'Or portugais a réalisé deux triplés la saison dernière, mais cinq des six autres triplés ont été marqués par des Africains - le Zimbabwéen Knowledge Musona et le trio marocain Karim El Berkaoui, Mohamed Fouzair et Abderrazak Hamdallah.

Au total, 41 Africains - représentant 18 pays différents - ont joué en Pro League la saison dernière.

Tireurs d'élite

Pendant les 19 premières années de la compétition, qui a débuté en 1975, les joueurs locaux ont toujours été en tête du classement des buteurs, mais tout a changé lorsque l'attaquant sénégalais Moussa Ndaw a pris la tête du classement lors de la saison 1993-94.

Les vannes s'ouvrent. Des joueurs de l'Angola, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Maroc n'ont pas tardé à réaliser le même exploit, et Ighalo a ajouté le nom du Nigeria à cette liste en 2021-22.

Au total, les Africains ont mené le classement des buteurs à 14 reprises en 48 ans. Aucun joueur n'a eu autant d'impact devant le but que l'international marocain Hamdallah, qui a terminé trois fois en tête du classement.

Ses 34 buts en championnat en 2018-19 constituent un record et il a terminé la saison dernière avec 21 buts, ce qui lui permet de devancer son plus proche rival, le Brésilien Talisca, d'avoir deux buts de mieux qu'Ighalo et sept buts d'avance sur Ronaldo.

Légende image, Les 5 meilleurs buteurs de la Saudi Pro league la saison dernière, à leur tête le Marocain Abderrazak Hamdallah qui a terminé meilleur buteur du championnat pour la 3e fois

"La croyance générale ici au Maroc est que les joueurs qui jouent dans ces ligues du Golfe, qui ne sont pas considérées comme aussi compétitives que l'Europe, ne devraient pas être appelés en équipe nationale", déclare Jalal Bounaour, expert en football marocain.

"Mais avec les efforts déployés par les autorités footballistiques d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar pour promouvoir la compétitivité de leur championnat, en ciblant des joueurs de qualité en Europe, les attitudes sont peut-être en train de changer.

"Hamdallah a été remarquable au cours de la dernière saison, inscrivant 21 buts en 26 matches, mais il n'a pas encore été aussi efficace avec l'équipe nationale.

Hamdallah, qui a disputé quatre matches de Coupe du monde lors du parcours historique du Maroc en demi-finale, est sixième sur la liste des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat saoudien, mais il pourrait voir ses possibilités futures limitées par l'arrivée de Benzema, qui lui disputera sa place dans l'équipe d'Al-Ittihad.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Hamdallah d'Al-Ittihad est devenu un héros culte en Arabie saoudite, où il occupe la sixième place sur la liste des buteurs de tous les temps avec 110 buts depuis son arrivée en 2018

Désert d'entraineurs

Nuno Espirito Santo, l'entraîneur d'Al-Ittihad qui a remporté le titre, est peut-être né dans ce qui est aujourd'hui Sao Tomé-et-Principe, mais comme il est entré dans le monde un an avant que les îles n'obtiennent leur indépendance, cela signifie qu'aucun entraîneur africain ne dirigera une équipe dans la Pro League de la saison prochaine, qui commence le 11 août.

L'autre raison principale du manque d'entraîneurs africains est que le Sud-Africain Pitso Mosimane - l'un des entraîneurs les plus décorés du continent avec trois titres de la Ligue des champions d'Afrique - a récemment quitté Al-Ahli.

Bien qu'il ait ramené le club populaire en première division à la première occasion, l'homme de 58 ans a quitté son poste un an plus tôt après s'être plaint des retards ou de l'absence de paiements de la part de son club, un problème qui semble en contradiction avec les richesses distribuées aujourd'hui en Arabie saoudite.

Partis des Blues de Chelsea

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy ont soulevé le trophée de la Coupe des Nations pour la première fois dans l'histoire du Sénégal en février 2022

Deux ans après avoir remporté la Ligue des champions de l'UE et avoir été élu meilleur gardien de la Fifa, Edouard Mendy a rejoint la deuxième ville d'Arabie saoudite, Jeddah, pour jouer dans l'équipe d'Al-Ah

En perte de vitesse à Chelsea, le Sénégalais a rejoint l'une des équipes les plus célèbres d'Arabie saoudite, même si le triple champion a été promu en première division en mai après une première saison en deuxième division.

Koulibaly, 32 ans, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec Mendy, ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un an après avoir quitté Naples pour Londres, il rejoigne Al-Hilal, 18 fois champion d'Arabie saoudite, après la campagne décevante des Blues en Premier League.