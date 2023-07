Ce que le football masculin peut apprendre du football féminin

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

il y a 52 minutes

Crédit photo, Getty Images

Lorsque j'ai commencé à travailler sur cet article, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux étés 2021 et 2022, au cours desquels l'Angleterre jouera et accueillera, deux années de suite, les finales des championnats d'Europe masculins et féminins au stade de Wembley à Londres.

Dans le premier match, celui des hommes, l'Angleterre affronte l'Italie. Ce qui avait commencé comme une fête s'est terminé comme une "honte nationale" lorsque des milliers de supporters ivres, souvent sous l'emprise de drogues, se sont livrés à des actes de violence et de vandalisme et ont forcé l'entrée du stade.

Ces images contrastent avec la célébration familiale émotionnelle et sans incident de l'été suivant, lorsque l'Angleterre a battu l'Allemagne pour un titre historique.L'Euro 2022 a certifié l'explosion de popularité du football féminin depuis la Coupe du monde 2019 en France, en battant des records d'affluence et en suscitant une couverture médiatique qui a attiré des millions de téléspectateurs.

Articles recommandés :

Dans le monde entier, de nombreux supporters, hommes et femmes, s'intéressent de plus en plus au football féminin et, en plus de louer l'atmosphère plus sûre et plus festive dans les tribunes, ils apprécient la qualité et le spectacle des joueuses.Le football féminin a peut-être encore du chemin à faire, et à bien des égards, y compris sur le plan économique, il existe encore des écarts importants entre les deux, mais il a déjà donné des leçons sur le terrain et en dehors, dont la version masculine peut s'inspirer.À l'approche d'une nouvelle Coupe du monde, cette fois en Australie et en Nouvelle-Zélande, le moment est venu de les rappeler.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La finale de l'EURO 2022 féminin a rempli les 87 192 places du stade de Wembley, soit la plus grande affluence de l'histoire pour une finale de Championnat d'Europe - féminin ou masculin.

Le journaliste Tom Garry, du journal britannique The Telegraph, couvre le football féminin depuis huit ans.Il souligne plusieurs aspects du football féminin qui le distinguent du football masculin et le rendent plus attrayant à son avis, en particulier dans le football international."En général, les joueuses commettent moins de fautes et font preuve de plus d'esprit sportif", explique Garry à BBC Mundo.Le spécialiste note également que de plus en plus d'équipes essaient de sortir de la défense en maîtrisant le ballon plutôt que de l'utiliser."Il y a un pourcentage élevé d'équipes qui montrent des attitudes moins défensives, moins enclines à garer 'le bus classique devant le but'".Pour les non-initiés, cette expression implique l'accumulation de nombreux joueurs en défense, une tactique qui est à la fois critiquée et applaudie selon la couleur du maillot.

Crédit photo, Getty Images

Mais on peut dire qu'un jeu plus offensif a tendance à être plus attrayant pour le spectateur."Beaucoup d'équipes féminines pressent haut, jouent un football offensif et essaient de donner la priorité à la technique plutôt qu'au physique", ajoute Garry.Toutefois, certains affirment que ces caractéristiques du football féminin peuvent également être dues au fait que, en général, le football féminin est "moins professionnalisé"."Les concepts défensifs, les tactiques qui font perdre du temps et les feintes sont enseignés dans les académies. Beaucoup de joueuses seniors actuelles n'ont pas reçu cette formation complète dès l'âge de 12-13 ans comme les hommes", reconnaissent Garry et Christine Philippou, experte en finance sportive à l'université de Portsmouth au Royaume-Uni.Enfin, Garry précise que davantage de données et de statistiques sont nécessaires pour approfondir ces observations.

Des publics et des conseils d'administration plus diversifiés

Crédit photo, Getty Images

Depuis des années, des experts et des organismes sportifs réclament une plus grande diversité au sein des conseils d'administration des clubs et des fédérations de football.La FIFPRO, une organisation représentant plus de 65 000 footballeurs dans le monde, demande aux structures du football de redoubler d'efforts."Il est essentiel que notre conseil d'administration - et les dirigeants de l'ensemble du football professionnel - puisse réellement s'identifier à tous les joueurs et les représenter", a déclaré Jonas Baer-Hoffmann, secrétaire général de la FIFPRO.Selon Philippou, ce problème est moins présent dans le football féminin grâce à un conseil d'administration plus diversifié.Une diversité qui, selon l'expert, contribue à trouver de nouveaux publics et à développer l'activité."Le football masculin devrait apprendre qu'il existe une plus grande diversité de fans intéressés par le jeu qui ne se sont pas sentis inclus dans leurs matchs, notamment en raison d'un environnement plus hostile", explique M. Philippou.

En raison de la maturité accrue du marché du football, essentiellement masculin, "la notion de vente du produit à de nouveaux publics a été perdue".

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, Une footballeuse ouvre une académie de football féminin au Cameroun

"Mais le football féminin prouve qu'il existe un autre groupe démographique de masse qui est intéressé et qui n'est pas pris en compte", ajoute-t-il.L'attention portée au football féminin a augmenté de manière exponentielle ces dernières années.Lors de la Coupe du monde France 2019, l'audience moyenne en direct a atteint 17,27 millions de téléspectateurs, soit le double des 8,39 millions enregistrés lors de la Coupe du monde 2015 au Canada, selon les données de la FIFA.Une croissance que Philippou attribue, entre autres facteurs, à ce qui se passe dans les bureaux."Plus il y a de voix diverses dans la prise de décision et plus les conseils d'administration ressemblent à la diversité de leurs fans, plus il est possible de prendre de bonnes décisions en leur nom", explique-t-il.

Une atmosphère moins toxique

Heureusement, les épisodes extrêmes comme ceux de l'Euro 2021 en Angleterre ne se répètent pas à chaque finale, mais les matchs de football masculin restent un territoire hostile pour beaucoup, avec de fréquentes insultes racistes, sexistes et misogynes."Ce sont des comportements que nous avons longtemps considérés comme faisant partie du football, mais dans la version féminine, nous constatons que ce n'est pas forcément le cas", explique à BBC Mundo Stacey Pope, professeure associée au département des sciences du sport et de l'exercice de l'université de Durham, au Royaume-Uni.Mme Pope a étudié les perceptions des supporters des équipes nationales masculines et féminines en Angleterre, l'un des pays où le football féminin est le plus professionnalisé."Les personnes interrogées ont estimé qu'il s'agissait d'un espace plus familial et beaucoup plus accueillant pour les femmes, les enfants et les supporters LGBT", explique M. Pope à propos des résultats.Les personnes interrogées ont trouvé l'atmosphère du football féminin beaucoup plus sûre, avec moins de vulgarité, d'ivresse et d'agressions physiques et verbales que ce qu'elles ont parfois connu dans le football masculin.

Crédit photo, Getty Images