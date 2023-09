Football féminin : comment a-t-il prospéré au fil des décennies ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Photo d'une équipe de football

Le tournoi, qui se déroulait en Australie et en Nouvelle-Zélande, a vu plus de 1,7 million de billets réservés pour les matchs et est devenu le tournoi féminin le plus suivi de l'histoire.

Jamais il n'y a eu autant d'intérêt pour le football féminin, un sport qui a pris de l'ampleur et a prospéré au cours des dernières décennies, même si les compétitions de football disputées par les hommes suscitent plus d'engouement .

Mais en réalité, le football féminin n'a pas toujours été dans l'ombre, puisque certains matchs ont attiré plus de 50 000 spectateurs.

Mais ce sport a ensuite été interdit sous prétexte qu'il ne convenait pas aux femmes, et il a fallu près d'un demi-siècle pour que le football féminin soit rétabli.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ancienne footballeuse Lily Barr s'entraîne au javelot.

L'ancienne footballeuse Lily Barr, qui jouait comme ailière, a été la première footballeuse professionnelle de l'histoire.

Lily jouait pour l'équipe féminine de football d'une usine de Preston, en Angleterre, et la plupart des joueuses travaillaient dans l'usine pendant la Première Guerre mondiale. On disait qu'elle gagnait un certain nombre de paquets de rouleaux de tabac, comme elle était une grande fumeuse.

L'équipe féminine de Dick Kerr a été la première équipe de football féminine à porter des shorts et la première du genre à voyager en dehors de la Grande-Bretagne, lors de tournées sportives.

Lilly est devenue la première femme à voir ses portraits placés au Musée national de l'histoire du football, ainsi que la première à se faire faire une statue de footballeuse.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Archives - Un match de l'équipe féminine de Dick Kerr

Les matchs de football féminin attirent des foules de spectateurs.

Pendant la Première Guerre mondiale, le sport a connu une croissance rapide, après que les femmes ont été appelées à travailler dans les usines, car les hommes étaient impliqués dans la guerre.

Le jour du Nouvel An 1917, 10 000 spectateurs assistèrent à un match entre deux équipes féminines à Preston.

Un autre match entre Dick Kerr et St. Helens, durant la même période de fêtes, en 1920, voit la présence de 50 000 spectateurs à Goodison Park, fief de l'équipe anglaise d'Everton, tandis que des milliers restent à l'extérieur du stade, qui ne peut les accueillir.

Mais à la fin de 1921, la Fédération anglaise de football (FA) a décidé d'interdire ce sport, affirmant qu'il n'était pas adapté aux femmes et que des joueuses de premier plan comme Lily ne pouvaient donc plus jouer dans des stades équipés pour accueillir des spectateurs.

En 1971, l'interdiction fut levée, près de deux ans après la création de la première association anglaise de football féminin.

Ainsi, les femmes et les filles peuvent envisager de faire carrière dans le football.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un match de football féminin, en 1912, à Londres

Beaucoup ont suivi les reportages sur les tournois de la Coupe du monde féminine au cours des années 70, tandis que les chaînes de télévision ont largement couvert le tournoi de 1989.

En 1997, la FA fait part de son intention de changer complètement le sport et de le développer au niveau professionnel.

Les statistiques montrent qu'il y a environ 3,4 millions de filles et de femmes qui jouent au football en Angleterre.

La rencontre en Coupe d'Europe des nations, l'Euro 2022, entre les équipes anglaise et italienne, a été le match de football féminin qui a attiré le plus grand nombre de spectateurs dans un stade. Il y avait plus de 87 000 spectateurs.

C'est lors de ce match que l'Angleterre a remporté le premier titre majeur du football féminin.

Depuis lors, les infrastructures sportives se sont considérablement améliorées, avec des salaires plus élevés et des contrats plus longs pour les joueuses.