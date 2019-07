Cameroun: Finke nommé sélectionneur

Image caption Volker Finke, 65 ans, nouveau sélectionneur des Lions indomptables.

L'Allemand Volker Finke a été choisi comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun.

Volker Finke, 65 ans, remplace le Camerounais Jean-Paul Akono qui assurait l'intérim à la tête de l'équipe du Cameroun depuis septembre 2012.

Il avait lui-même succédé au Français Denis Lavagne, limogé de son poste en septembre dernier.

Selon la Fédération camerounaise de football, le technicien allemand sera introduit “graduellement”, et travaillera aux cotés d’Akono et de ses assistants pour le prochain match amical contre l’Ukraine et, les matches de qualification pour la Coup du Monde contre le Togo le 9 juin et la RDC une semaine plus tard.

Ensuite, Volker Finke serait seul aux commandes des Lions indomptables.

Jean-Paul Akono se remet actuellement d’un malaise cardio-vasculaire ce week-end.

Volker Finke a été préféré aux Français Antoine Kombouaré et Raymond Domenech, également considérés pour le poste.

Raymond Domenech avait été présenté comme le favori, suscitant la colère de Roger Milla.

Ancien joueur amateur des clubs allemands Havelse et Hanovre, Finke ne possède pas une grande expérience internationale.

Il a entraîné le club allemand de SC Freiburg entre 1991 et 2007, club alternant entre la 1ère et 2ème division du championnat allemand.

Certains observateurs estiment que Volker Finke était le candidat favori de Puma, l’équipementier des Lions Indomptables.

Le Cameroun ne s’est pas qualifié pour les deux dernières CAN, mais mène actuellement d’un point son groupe de qualification pour la Coupe du Monde.