Togo : Didier Six s'en ira bel et bien

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Togo, Didier Six, va effectivement quitter son poste, mais avant son départ, il a accepté de mener les Eperviers pour la dernière fois lors de leur match contre les Simba de la RDC.

Le Français avait déclaré en juin dernier qu'il s'en irait en raison d'un désaccord avec la Fédération Togolaise de Football (FTF) sur ses notes de frais.

Il disait à l'occasion qu'il ne serait pas le sélectionneur des Togolais pour leur match contre la RDC qui se jouera à Lomé.

Cependant, Six et la FTF ont trouvé un terrain d'entente pour mettre fin à des mois de discorde et ce qui permettra à ce que le Français de 58 ans soit à la tête de l'équipe pour leur dernier de qualification dans le Groupe I.

Le Togo est la lanterne rouge du groupe, tandis que la RDC tient la troisième place.

Les deux équipes y vont donc pour la forme, puisqu'elles ont déjà raté leurs qualifications.

Le match ne sera alors qu'une chance pour Six de faire des adieux plus formels à l'équipe et aux fans, après presque deux ans à son poste.

Le porte-parole de la FTF, Hervé Agbodan, a déclaré à la rédaction sportive de la BBC :

"Le sélectionneur Didier Six est reparti en Europe, mais il a déjà soumis une liste de joueurs pour le match contre la RDC, comptant pour les éliminatoires du mondial et il a accepté de rester pour le dernier match."

"Après ce match, le Togo ne livrera plus de match sous les auspices de Six, parce que son contrat expire en janvier et nous sommes déjà hors course pour le Mondial 2014 au Brésil."

En revanche, l'on ignore si Six et la FTF sont parvenus à un accord au sujet des notes de frais que lui devrait la fédération, selon ce que fait valoir le Français.

Le Togo va présenter la semaine prochaine la sélection qui affrontera la RDC, et selon les informations dont dispose la rédaction sportive de la BBC, l'attaquant Emmanuel Adebayor de même que le gardien de but Agassa Kossi et le milieu de terrain defensif Alexis Romao ne vont pas y figurer.