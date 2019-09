Ben Johnson sur les lieux du scandale

Image caption Ben Johnson, symbole mondial de la tricherie dans le sport, fait aujourd'hui campagne contre le dopage.

Le sprinter canadien Ben Johnson revient sur les lieux du scandale, le stade olympique de Séoul, 25 ans après sa disqualification pour dopage.

C'était il y a 25 ans jours pour jour: Ben Johnson franchissait la ligne pour remporter la finale du 100m olympique au Jeux olympiques de 1988 de Séoul en un temps record de 9,79 secondes.

Contrôlé positif trois jours plus tard, le Canadien avait été déchu de son titre, et propulsé comme symbole planétaire de la tricherie dans le sport.

Carl Lewis, son dauphin, était sacré.

Image caption Ben Johnson victorieux à Séoul le 24 septembre 1988.

5 ans plus tard, en 1993, après un nouveau contrôle positif à un produit anabolisant, il était interdit de compétition à vie.

Aujourd’hui, en visite en Corée du Sud, il est de retour sur cette même piste de Séoul, pour promouvoir la la lutte contre le dopage.

"C'est bon de revenir", a-t-il déclaré . "C'est ici que l'histoire s'est écrite; certains diraient que c'est une mauvaise histoire, mais ce n'est pas ma vision des choses", a-t-il ajouté.

Aujourd'hui il déclare sans ciller: "Je suis persuadé que j'aurais pu gagner les jeux Olympiques sans rien prendre".

“J’ai été crucifié”

Ben Johnson, 51 ans, a reconnu avoir utilisé des stéroïdes des années durant, tout en affirmant avoir été piégé à Séoul en ayant pris à son insu une boisson contenant du stanozolol.

Il soutient avoir été livré en pâture à l'ère du dopage généralisé.

"J'ai été crucifié, et 25 ans plus tard je suis toujours en pénitence. Les violeurs et les meurtriers finissent en prison, mais ils sortent toujours", plaide-t-il.

"Je sais que j'ai mal agi. Les règles sont les règles. Mais les règles devraient être les mêmes pour tous. La politique s'immisce toujours dans le sport", déplore l'athlète.

La visite du Canadien à Séoul était la dernière étape d'une tournée mondiale consacrée à la lutte contre le dopage dans l'athlétisme.

Ce mardi, Ben Johnson a franchi la ligne de départ au couloir numéro 6 et parcouru la piste tristement légendaire.

Pendant son cheminement, une pétition antidopage comportant 3.700 signatures était déroulée sur la piste.

Sur la ligne d'arrivée, il a refait le fameux geste triomphant, doigt levé, qui avait immortalisé sa victoire il y a un quart de siècle.