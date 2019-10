Dikembe Mutombo, ambassadeur de la NBA

L’ancien pivot de la NBA, retraite depuis 2009, représente la ligue américaine de basket à travers le monde.

Dikembe Mutombo a évolué en NBA pendant 18 années (1991-2009), ce qui en fait le plus célèbre basketteur africain de l’histoire. Il a joué sous les couleurs de six franchises différentes : Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphie 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks et Houston Rockets.

Désormais, il a endossé un rôle d’ambassadeur mondial de la NBA.

Dans ce cadre, il était à Londres mi-janvier a l’occasion du match entre Brooklyn Nets et Atlanta Hawks délocalisé en Grande-Bretagne.

Mais il réalise aussi des actions dans son pays natal, la République Démocratique du Congo.

Il est au micro de Babacar Diarra.