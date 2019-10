Eliminatoires CAN U20: 2e tour ce week-end

Copyright de l’image Image caption La Confédération africaine de football tiendra sa prochaine CAN des moins de 20 ans au Sénégal, en 2015

La deuxième étape des éliminatoires de la CAN 2015 des joueurs âgés de moins de 20 ans (U20) aura lieu ce weekend.

Les vainqueurs du premier tour sont: Namibie, Malawi, Lesotho, Tanzanie, Ethiopie, Burundi, Sierra Leone, Soudan, Congo, Libye, Tunisie, Togo, Rwanda, Côte d'Ivoire et Liberia.

Ils seront opposés aux équipes qui en avaient été dispensées au regard de leurs résultats, lors de la dernière édition en Algérie, en 2013: Nigeria, Mali, Burkina Faso, Bénin, Gabon et RDC.

Burkina Faso-Mali sera la seule rencontre entre deux équipes qualifiées d'office.

Tous les anciens vainqueurs de la CAN juniors disputeront la deuxième étape des éliminatoires. Il s'agit de l'Egypte (1991, 2003 et 2013), du Ghana (1993, 1999 et 2009), du Nigeria (2005 et 2011), du Cameroun (1995), du Maroc (1997) de l'Angola (2001) et du Congo (2007).

Les matches retour de la deuxième étape des éliminatoires auront lieu les 23, 24 et 25 mai.

Les 14 équipes qualifiées se retrouveront en août pour le dernier tour éliminatoire.

La Gambie a été exclue de la compétition pour avoir aligné cinq joueurs ayant dépassé la limite d'âge, lors de son match contre le Liberia.

La première édition de la CAN U20 a eu lieu en 1991. La prochaine se jouera au Sénégal en 2015.

Voici le programme des matchs prévus ce weekend.

Samedi 10 mai: Mozambique-Zambie ; Malawi-RDC ; Tanzanie-Nigeria ; Sierra Leone-Ghana ; Burkina Faso-Mali ; Soudan-Egypte ; Lesotho-Angola

Dimanche 11 mai: Libye-Tunisie ; Ethiopie-Afrique du Sud ; Burundi-Cameroun ; Rwanda-Gabon ; Congo-Bénin ; Togo-Maroc ; Liberia-Côte d'Ivoire.