Nigeria et Ghana en lice ce lundi

Copyright de l’image Image caption L'équipe du Ghana, tombée dans une poule difficile, va affronter les Etats-Unis.

Deux représentants africains sont sur la brèche ce lundi.

Le Nigeria s’oppose à l’Iran tandis que le Ghana va en découdre avec les Etats Unis.

Les poulains de Stephen Keshi n’auront pas droit à l’erreur face à l’Iran cet après-midi.

Il s’agit de loin de l’adversaire le moins coriace de ce groupe F et un faux pas des Super Eagles sera lourd de conséquence pour la suite de la compétition ! Le Nigeria sera opposé en effet lors de sa prochaine sortie, à la Bosnie, les yeux injectés de sang après sa défaite devant l’Argentine de Lionel Messi. « Il faut jouer ensemble », préconise le sélectionneur du Nigeria. Stephen Keshi compte sur l’abnégation de ses poulains pour engranger les trois points cruciaux. L’Iran, loin d’être un cador, jouera libéré et pourrait constituer le poil à gratter, surtout si les Nigérians ne concrétisent pas rapidement leurs opportunités. La défense des Super Eagles, est un casse-tête pour Keshi même si en attaque, il possède des arguments capables de faire parler la poudre à tout moment, grâce à la vista d’Emenike et de Peter Odemwigie ; notamment. L’expérience d’Obi Mikel au milieu de terrain et la sérénité du goal, Vincent Enyema, seront des atouts indispensables pour permettre aux Super Eagles d’avoir un envol royal en ce début de Mondial.

Les Black stars font partie des plus grands espoirs du continent africain, même s’ils sont logés dans une poule pour le moins difficile ; raison pour laquelle, il leur faudra assurer face aux Etats Unis en ce début d’épreuve.

Les coéquipiers d’André Ayew ont fait montre d’une solidité durant les éliminatoires et dégagent de l’assurance. Le Ghana va puiser sur le substrat psychologique de ces dernières années pour résoudre l’équation américaine. Les Black Stars sont sortis victorieux des deux dernières confrontations face aux Etats Unis. L’attaque sera animée par André Ayew, Kwado Asamoah et Gyan Asamoah alors que Christian Atsu et Agyeman Badu, vont orienter le jeu dans l’entre jeu. Comme pour sonner le tocsin, le sélectionneur, Kwesi Stephen Appiah, précise, « les joueurs sont très motivés et concentrés sur le match ». Jürgen Klinsmann, le sélectionneur des Etats Unis, compte prendre sa revanche dans une partie qu’il annonce ouverte. La rencontre prévue à 22h GMT au stade Das Dunas de Natal, sera dirigée par l’arbitre suédois Jonas Eriksson. L’autre match de ce groupe, est une véritable affiche de coupe entre l’Allemagne de Lahm et le Portugal sous la houlette de Cristiano Ronaldo.