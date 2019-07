Des résultats des éliminatoires de la CAN 2015

Copyright de l’image

Le Congo a créé la surprise en battant le Nigeria 3-2, samedi à Calabar, en terre nigériane, dans le groupe A des éliminatoires de la CAN 2015 de football prévue au Maroc.

C’est la première fois, depuis 33 ans, que le Nigeria perd un match joué à domicile, selon BBC Sport.

Le même jour, le Cameroun, l’Algérie et le Cap-Vert ont gagné leur match joué à l’extérieur, respectivement contre la RD Congo (2-0), l’Ethiopie (2-1) et le Niger (3-1).

Le Nigeria, champion d’Afrique en titre, dominait le Congo dès la 13e minute, avec un but d’Efe Ambrose.

Les Diables Rouges congolais égalisent deux minutes plus tard, grâce à Prince Oniangue, qui est ensuite imité par Thievy Bifouma. Ce dernier marque à la 40e minute, avant de transformer un penalty à la 53e.

A moins de cinq minutes avant la fin du match, Gbolahan Salami offre leur second but aux Nigérians.

Le match s’est joué sur un terrain peu praticable, où le contrôle du ballon était presque impossible.

"Ils nous ont dominés. Ils méritent leur victoire. (…) Ils ont été plus agressifs que nous", a réagi le capitaine des Super Eagles, Austin Ejide. Il a qualifié de "faible" la performance des siens.

"Nous avons travaillé dur. (…) Nous sommes fiers de nous-mêmes. Nous allons maintenant nous concentrer sur le match à jouer contre le Soudan, mercredi prochain", a commenté le capitaine des Diables Rouges, Thievy Bifouma.

Désamour

Les Black Stars du Ghana, victimes du désamour de leur public depuis le Mondial 2014, ont fait match nul, 1-1, avec l’Ouganda qu’ils recevaient samedi à Kumasi, dans un stade presque vide, pour le compte du groupe E.

Tony Mawejje a marqué le but ougandais dans la première période. Andre Ayew, pour le compte du Ghana, va transformer un penalty, quelques minutes après la mi-temps.

Le Cameroun a pour sa part bien entamé les éliminatoires de la CAN 2015 - sans Samuel Eto’o, qui a pris sa retraite internationale – en battant la RD Congo 2-0, samedi à Lubumbashi, pour le groupe D.

Les Lions Indomptables doivent leurs buts à Clinton N'jie et Vincent Aboubakar, qui évoluent respectivement en France et au Portugal.

Les Congolais semblaient handicapés par l’absence du capitaine Youssouf Mulumbu, qui a quitté la partie dès la 21e minute, à cause d’une blessure.

Baptême du feu

Les Algériens, menés par leur nouveau sélectionneur, le Français Christian Gurcuff – ce match était son baptême du feu avec l’Algérie – ont battu les Ethiopiens 2-1, samedi à Addis-Abeba, dans le groupe B.

Le technicien portugais Mariano Barreto livrait également son premier match comme sélectionneur de l’Ethiopie.

Hillel Soudani et Yasin Brahimi ont marqué les buts algériens, et Saladin Said celui des Ethiopiens, qui ont démarré la rencontre avec brio, avec deux occasions ratées durant les 10 premières minutes.

Dans le groupe D, la Côte d’Ivoire a battu la Sierra Leone sur le même score (2-1), à Abidjan, grâce à Seydou Doumbia et Gervinho. Kei Kamara, le capitaine sierra-léonais, a marqué pour les siens.

Le derby australien Zambie-Mozambique du groupe F s’est soldé par un nul, 0-0. Il s’est joué au stade Levy Mwanawasa, à Ndola, en Zambie.

Dans le même groupe F, le Niger, jouant à domicile, s’est fait battre par le Cap-Vert, 3-1. Garry, le milieu de terrain des Requins Bleus, a ouvert le score. Le deuxième but cap-verdien est signé Odair Fortes.

Le troisième, survenu dès la 24e minute, a été marqué par Ze Luis. Les Nigériens doivent leur but au vétéran Moussa Maazou, qui a trompé la vigilance du gardien cap-verdien à la 34e minute.

Le match Mali-Malawi prévu samedi à Bamako a été reporté en raison d’une forte pluie tombée sur Bamako, la capitale malienne.

Dans le groupe C, le Gabon a reçu et défait l’Angola, 1-0. Recevant Le Lesotho, le Burkina Faso l’a battu, 2-0, dans le même groupe.

Dans le groupe G, les Lions du Sénégal ont battu vendredi les Pharaons d’Egypte par 2 buts à 0. Pour le même groupe, à Gaborone, la Tunisie a dominé le Botswana, 2-1. Le même jour, l’Afrique du Sud a gagné son match contre le Soudan, 3-0, dans le groupe A.

Vendredi aussi, la Guinée l’a remporté sur le Togo, 2-1, à Casablanca (Maroc), pour le groupe E.