La RDC affronte le Congo sans Mulumbu

Le capitaine de la RDC ne jouera pas le match contre le Congo, pour les quarts de finale.

A 16h GMT, à Bata, la RDC jouera les quarts de finale contre le Congo, sans son milieu défensif Youssouf Mulumbu.

Mulumbu n’a pas joué le dernier match de ses coéquipiers contre la Tunisie, pour la phase des poules, à cause d’une blessure.

La RDC s’est qualifiée après trois matchs nuls contre la Guinée Equatoriale (1-1), la Tunisie (1-1) et le Cap-Vert (0-0).

Les Congolais ont accédé aux quarts de finale après avoir fait match nul avec la Guinée Equatoriale (1-1), battu le Burkina Faso (2-1) et dominé le Gabon (1-0).

La connaissance qu’a leur entraîneur Claude Le Roy du football de la RDC pourrait être un atout pour les Diables Rouges. Le Roy a deux fois été sélectionneur de la RDC.

Ce technicien français dit miser sur "le potentiel, le talent et la vigueur" de son équipe.

Avec la RDC, il avait été éliminé de la CAN 2010 en Afrique du Sud, dès les matchs de poule.

Le match de cet après-midi sera le quatrième entre les deux pays en Coupe d’Afrique des nations. Le premier a eu lieu en 1968, en faveur de la RDC (3-0), qui gagnera aussi le duel de 1972 (2-0). En 1974, le Congo était vainqueur (2-1).

La rivalité est intense entre ces deux équipes de pays voisins.

Selon le milieu de terrain de la RDC, Neeskens Kebano, cette affiche sera "le match de la CAN".

"Nous sommes tous d’un même pays, que sépare un fleuve. Nous connaissons nos frères. Nous sommes le même peuple", tempère Florent Ibenge, son entraîneur, également coach de l’AS Vita Club, un grand club de Kinshasa.

Le Congo était absent de la CAN depuis 15 ans. Il a profité de l’élimination du Rwanda, disqualifié lors des éliminatoires pour avoir aligné un joueur non éligible pour jouer les éliminatoires.

C'est la deuxième fois que les Diables Rouges disputent les quarts de finale de la CAN. Leur adversaire de ce samedi a accédé à cette étape de la CAN cinq fois et l'a franchie une seule fois, en 1998, au Burkina Faso, en battant le Cameroun (1-0).