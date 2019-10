Ibengé, sans salaire et une demie à jouer

Copyright de l’image AFP Image caption Florent Ibenge et Claude Le Roy.

Le sélectionneur de l’équipe de football de RDC, Florent Ibengé, dénonce la différence de traitement entre les entraineurs internationaux et locaux.

Il dit ne pas avoir touché de salaire depuis six mois. Mais malgré cela, Florent Ibengé préfère se concentrer sur la préparation de ses joueurs à disputer la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) mercredi face à la Côte d’Ivoire.

"L'objectif primordial n'était pas de venir à cette CAN, mais à celle de 2017. Donc se retrouver ici, c'est déjà un bonus. L'appétit venant en mangeant, il ne faut rien avoir à regretter" a-t-il déclaré.

Mais il y a une situation plus globale qui dérange le sélectionneur au quotidien. Seul entraineur africain à mener son équipe dans le carré final, il regrette la différence dans le traitement des techniciens qu’ils soient locaux ou internationaux.

"Lorsqu’on prend un expatrié, on lui déroule le tapis rouge, on lui donne tous les moyens pour pouvoir travailler. En revanche, pour un entraineur local c’est beaucoup plus compliqué de travailler. Il s’agit d’un choix fait par les dirigeants. Pourquoi favorisent-ils une personne plutôt qu’une autre alors que les compétences sont identiques ?, a-t-il expliqué à l‘envoyé spécial de la BBC, Charles Mbuya.

Nous sommes au 21e siècle et ce genre de chose ne devrait pas arriver. Peu importe la couleur de la personne. A travail égal, salaire égal".

En attendant de voir sa situation financière se régler, le sélectionneur de la RDC semble vouloir privilégier l’intérêt de l’équipe.

Les Léopards affrontent la Côte d’Ivoire mercredi à 19h GMT pour une place en finale.