Report de la CAN 2023

Le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, a annoncé que la CAN 2023 serait reportée à juin au lieu de janvier pour ainsi permettre le déplacement de la Coupe du Monde 2022.

En effet, un groupe de travail de la FIFA avait suggéré que la Coupe du Monde se joue en novembre et décembre pour éviter l’été, particulièrement chaud au Qatar.

Mais la CAN était censée commencer mi-janvier 2023. Valcke a déclaré que le but de reporter l'événement africain était "d’éviter que des footballeurs africains jouent lors de la Coupe du Monde et à nouveau, deux semaines après, pour la CAN."

Cependant, protéger la Coupe du Monde du temps estival au Qatar peut avoir un impact sur la CAN 2023. En effet la saison des moussons, très pluvieuse en Guinée, débute normalement en juin.

"Nous faisons tous un certain nombre de concessions pour s’assurer que cette Coupe du Monde puisse être jouée, pour les joueurs, pour les supporters, pour les médias, et pour tous ceux qui y assistent, dans les meilleures conditions,'' a ajouté Valcke."Ce n’est pas une solution parfaite, nous en avons conscience."