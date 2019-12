Mondial 2022 : L’Angleterre intéressée

Copyright de l’image afp Image caption L’Angleterre est prête à organiser la coupe du monde de football 2022 si l’organisation est retirée au Qatar.

John Whittingdale, le ministre britannique du sport, a déclaré que l’Angleterre a les infrastructures pour le faire.

Mais, ajoute-t-il, comme Greg Dyke, le président de la Fédération anglaise de football, l’a dit, cette option a peu de chance d’aboutir car la Russie va organiser l’évènement en 2018.

Selon les règles de la FIFA, la Coupe du Monde ne peut être organisée sur le même continent, deux fois de suite.

Les autorités suisses et américaines sont en train d’enquêter sur des soupçons de corruption concernant le processus de désignation du Qatar et de la Russie pour les éditions 2018 et 2022.

La démission mardi du président de la Fifa Sepp Blatter a intensifié les appels à reprendre le processus d’attribution du mondial 2022.

La justice américaine a inculpé 14 personnes la semaine dernière pour corruption, racket et blanchiment d'argent.

Selon les procureurs américains, ils ont accepté des pots de vin et des commissions estimées à plus de 150 millions de dollars sur une période de 24 ans.

L'ancien haut responsable de la Fifa, Chuck Blazer, a admis que lui et d'autres membres du Comité exécutif ont accepté des pots-de-vin lors du choix de l'Afrique du Sud comme hôte de la Coupe du Monde en 2010.