Fifa: Le Qatar pourrait être déchu

Le Qatar et la Russie pourraient perdre l’organisation des coupes du monde 2022 et 2018 si des irrégularités dans le processus d’attribution sont prouvées.

Un officiel de la Fifa l’a déclaré dans un entretien avec Sonntagszeitung, un hebdomadaire suisse.

"Si des preuves existent que le Qatar et la Russie ont été désignés grâce à la corruption, ce sera annulé", a déclaré au journal Domenico Scala, responsable de l'audit et de la conformité du comité de la Fifa.

Les autorités suisses et américaines sont en train d’enquêter sur des soupçons de corruption concernant le processus de désignation du Qatar et de la Russie pour les éditions 2018 et 2022 du mondial de football.

Les propos de M. Scala sont les premiers, émanant d’un haut responsable de la Fifa, en rapport avec les récents scandales concernant l’instance de gestion du football mondial.

M. Scala évoque la possibilité pour la Russie et le Qatar de perdre l’organisation des coupes du monde 2018 et 2022.

La démission mardi du président de la Fifa, Sepp Blatter, a intensifié les appels à reprendre le processus d’attribution du mondial 2022.

La justice américaine a inculpé 14 personnes la semaine dernière pour corruption, racket et blanchiment d'argent.

Selon le parquet aux Etats-Unis, ils ont accepté des pots-de-vin et des commissions estimées à plus de 150 millions de dollars sur une période de 24 ans.