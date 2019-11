CHAN : "concurrence déloyale" pour le Togo

Image caption Le Togo affrontera le Niger ce week-end lors de la première manche des qualifications.

L’entraineur Tom Saintfiet a déclaré que le Togo ne pourrait pas se qualifier pour le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) de 2016 à cause des règles de la compétition.

Les équipes nationales jouant le CHAN doivent être composées exclusivement de joueurs qui sont actifs dans leurs championnats nationaux. Or le Togo ne dispose pas d'une ligue donc sa fédération de football ne peut pas obtenir des licences pour ses joueurs.

Saintfiet a déclaré à BBC Sport: "Nous ne pouvons pas constituer la meilleure équipe. Cette compétition ne repose pas sur une base équitable."

Le Togo doit affronter le Niger ce week-end lors de la première manche des qualifications, le match retour étant prévu une semaine plus tard. Les vainqueurs joueront au Rwanda en 2016.

Un "miracle"

"Nous ne pouvons pas gagner le match contre le Niger", a affirmé Saintfiet. "Le Niger s’est qualifié dans le passé pour la CAN et le CHAN, ils ont la plupart de leurs meilleurs joueurs nationaux dans leur ligue locale et seulement cinq joueurs évoluent à l'étranger."

"A l’inverse, le Togo compte plus de 50 joueurs à l'étranger, n'a pas de ligue locale et les joueurs n’ont pas joué un match de compétition depuis 11 mois. Si vous êtes réaliste et que vous connaissez le football alors vous savez que, même en considérant la qualité de nos joueurs, la concurrence avec le Niger est déloyale."

"Ce serait un miracle si nous gagnons," a-t-il ajouté.