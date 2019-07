Prix BBC : portrait de Yaya Touré

Media playback is unsupported on your device

Le rêve de la Côte-d'Ivoire et du joueur de Manchester City Yaya Touré est enfin devenu réalité en 2015 lorsqu’il soulève le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, après sa sixième participation.

Après avoir chutés à la dernière marche en 2006 et 2012, les Eléphants ont finalement gagné aux tirs au but face au Ghana.

Alors qu’il n’a à peine huit ans lorsque que la Côte-d'Ivoire remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1982, le puissant milieu de terrain central en devenait le capitaine pour la seconde victoire.

Cela a été une récompense bien méritée pour l'un des meilleurs joueurs d'Afrique, et une consécration pour une génération qui a longtemps porté l’étiquette de «dorée».

"A partir de 2006, les gens disaient toujours que la Côte-d'Ivoire était la meilleure équipe, mais nous n’arrivions pas à le prouver," a confié Touré à BBC Sport.

"2015 a été extraordinaire parce que je l’ai partagé avec mon frère (Kolo), et soulever le trophée en tant que capitaine était incroyable."

Son énergie habituelle lui a permis de guider son équipe et de montrer l’exemple comme avec cette puissante volée inscrite lors de la victoire en demi-finale contre la République démocratique du Congo.

Dès le retour triomphal de l'équipe à d'Abidjan, c’est le lauréat 2013 du prix du joueur africain BBC de l’année qui a eu la chance de porter le trophée sur le sol ivoirien à la sortie de l'avion – étant le représentant d'une équipe qui avait perdu Didier Drogba plus tôt, parti en retraite internationale.

Alors que remporter la Coupe d’Afrique des Nations a souligné son influence pour son pays, cela a également montré à nouveau son importance en club.

Avant son départ, City occupait la tête du classement en Premier League - avec neuf victoires lors des neuf derniers matchs de Touré.

Sans lui, les Citizens ne sont pas parvenus à remporter les cinq prochains matchs, mettant un terme à leur sa bonne forme en championnat et se faisant éliminer en Coupe d’Angleterre.

City a terminé la saison 2014-15 sans trophées, mais malgré une absence de deux mois, l'Ivoirien était l'un des trois joueurs à inscrire 10 buts ou plus (aux côtés de Sergio Agüero et David Silva).

Le joueur de 32 ans a commencé cette saison encore plus fort, menant City au sommet de la Premier League et en débutant chaque match de Ligue des Champions dont le club s’est retrouvé éliminé en phase de groupes.

En octobre, il a fait partie de la liste de prétendants au Ballon d'Or liste pour la quatrième année consécutive - et pour les trois dernières, il a été le seul Africain.

Ceci est largement dû au fait que Touré est vraiment incomparable sur une pelouse lorsqu’il se retrouve devant un adversaire, comme devant un enfant en dribblant avec tant de facilité.

City n’a rien gagné pendant les quatre décennies qui ont précédé l'arrivée de l'ancienne star de Barcelone en 2010.

Depuis, il a remporté deux titres de Premier League, une Coupe d’Angleterre, une Coupe de la Ligue et une participation régulière en Ligue des champions.

ANALYSE D’EXPERT – Oluwashina Okeleji, BBC Africa Sport :

Yaya Touré a été nominé pour le prix BBC du footballeur africain de l'année qu'il a remporté en 2013, pas moins de sept fois. Largement considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, il a de nouveau montré sa valeur incommensurable à la fois en club et en sélection en 2015.

Sachant dominer ses adversaires avec force et détermination, Touré est utilisé pour gagner - et en février, en tant que capitaine de la Côte-d’Ivoire, il parvient à mener sa sélection jusqu’au titre de la Coupe d’Afrique des Nations.

Il est le seul africain sur la liste de 23 joueurs pour le joueur FIFA de l'année et quelques-uns diraient pourtant qu’il n’est pas le joueur le plus influent de son continent en ce moment. Voilà pourquoi l'Ivoirien devrait être le joueur africain BBC de l'année pour une seconde fois.

Les précédents lauréats du prix du joueur africain BBC de l’année comprennent:

Yacine Brahimi (2014);

Yaya Touré (2013);

Christopher Katongo (2012);

André Ayew (2011);

Asamoah Gyan (2010).