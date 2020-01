Le Sénégal n'extradera pas Massata Diack

Au cours d'une session parlementaire, le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne a déclaré que son pays n'allait pas extrader Papa Massata Diack, accusé de corruption et de blanchiment aggravé par la justice française dans une affaire de corruption à l'IAAF.

"Nous avons une convention de coopération judiciaire avec la République Française. Nous sommes prêts à respecter les termes de cette convention. Nous n’extraderons jamais un sénégalais, nous n’extraderons pas Pape Massata Diack", a déclaré le Premier Ministre sénégalais qui ajoute qu’il est hors de question d’extrader un fils du Sénégal vers un pays étranger mais que cela ne signifie pas un droit à l'impunité.

Selon lui, le gouvernement du Sénégal fait confiance aux juges français et à la justice française.

En décembre, le fils de Lamine Diack a nié toutes les accusations de corruption formulées à son encontre et à celui de son père.

Selon lui, ces accusations procèdent d'une volonté de salir le travail de son père.

"Soudainement, ils vont détruire tout ce qu'il a construit en 16 ans et durant les 39 ans qu'il a passé à l'IAAF. Je trouve cela triste et je ne reconnais pas certians actes et certaines déclarations. C'est une question de vie. Nous laissons tout entre les mains de Dieu", déplore-t-il.