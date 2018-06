Fabregas : "Nous avons laissé tomber Mourinho"

Le milieu de terrain de Chelsea Cesc Fabregas a revelé que Jose Mourinho a échoué cette saison parce qu’il a eu "trop confiance" aux joueurs.

Mourinho, 53 ans, a été limogé en décembre, sept mois après avoir remporté le titre de championnat d’Angleterre avec Chelsea.

A son limogeage, les Blues étaient à un point au-dessus de la zone de relégation.

Pour Fabregas, les joueurs n’ont pas soutenu l’entraineur portugais, après avoir obtenu plus de temps de congé.

"Il nous a donné plus de vacances parce que nous étions champions et nous l’avons laissé tomber. C’est pour cela, moi-même et l'équipe nous nous sentons mal" a déclaré Cesc Fabregas.

"Je lui dois beaucoup de respect ", a conclu l'international espagnol.