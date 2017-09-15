ደቡብ ኮሪያም በምላሹ የሚሳኤል ሙከራ አድርጋለች

  • 15 ሴፕቴምበር 2017
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።
ደቡብ ኮሪያም በምላሹ የሚሳኤል ሙከራ አድርጋለች