የስፖርተኞች ትረምፕን ሲቃወሙ
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

ትራምፕን በመቃወም ብሔራዊ መዝሙር ሲዘመር የሚንበርከኩ ስፖርተኞች

  • 25 ሴፕቴምበር 2017