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25 ሴፕቴምበር 2017
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በመንበርከክ ፕሬዝዳንትን መቃወም
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ዝንቦች ከሰዎች አራት እጥፍ በፍጥነት እንደሚያዩ ያውቁ ኖሯል?
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ይህ የፈገግታ ምልክት በዚህ ሳምንት 35 ዓመት ሆነው
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''ለመጀመሪያ ጊዜ የወር አበባ ሳይ አክስቴ ምግብ እንዳልሰራ ከለከለችኝ''
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