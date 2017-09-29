ካለሁበት 3፡ "ኢትዮጵያ ውስጥ የማውቀው ሁሉም ነገር ይናፍቀኛል"
ለንደን ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ነዋሪዎች መሰባሰቢያ ናት። የተለያዩ ቋንቋዎች፣ የአኗኗር ዘይቤዎችና ባህሎች የሚታዩባትና የተለያየ ተሰጥዖና የተለያየ ልምድ ያላቸው፤ ከዚያም በላይ ደግሞ የተለያ መሠረት ያላቸው ሰዎች አንድ ቦታ ላይ መገኘት የሚችሉባት ከተማ ናት። ይሔም ሁኔታ ከአዲስ አበባ ይለያታል። ስሜ ባህሩ ገዛኸኝ ይባላል። ለንደን የመጣሁት ለጉብኝት ሲሆን እዚህ ከመጣሁ በኋላ በግል ጉዳይ ምክንያት ወደ አገሬ ተመልሼ መሄድ ባለመቻሌ ለንደንን መኖሪያዬ አደረኳት። በአሁኑ ወቅት ደግሞ ትምህርት ቤት ተመልሼ የድህረ-ምረቃ ትምህርቴንም እየተከታተልኩ ነው።
ለንደን ለእኔ ጥሩ ናት። ከኢትዮጵያ የሚናፍቀኝን አንድ ነገር መርጦ ለመናገር ደግሞ በጣም ነው የሚከብደኝ። ቢሆንም ግን የሚናፍቅኝን መርጬ መናገር ግዴታ ቢሆንብኝ የማውቀው ነገር በሙሉ ይናፍቀኛል እላለሁ፤ ምክንያቱም ሁሉን ያጠቃልልልኛልና።
ሆኖም ግን ብዙ የሚያስደስቱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ስለምግብ ብናወራ የለንደን ከተማ ብዙ የምግብ ስጦታዎችን አበርክታልኛለች። ከቺዝ የሚሠራውን ኬክ (ብሉቤሪ ቺዝ ኬክ) በየቀኑ ብበላ አይሰለቸኝም፤ አሁንማ የየቀኑ ምግቤ ሆኗል ማለት ይቻላል።
ለንደን በተፈጥሮአዊ ውበቷም የታደለች ናት። በማዕድ-ቤቴ መስኮትም በኩል የሚታየኝም አረንጓዴ የሆነ የመናፈሻ ፓርክ ነው። በእኔ ሰፈር ብቻ አይደለም የተለያዩ አካባቢዎችም መንፈስን በሚያድሱ አረንጓዴ ፓርኮችም መሞላቷ ከተማዋን በጣም አስደሳች ያደርጓታል።
ከተማዋ ውስጥ በምዘዋወርበት ወቅት ያስደመመኝ ነገር ቢኖር፤ ነዋሪዎች ራሳቸውን የሚገልፁበት መንገድ ነው። በተለይም ከፀጉር ቀለማት ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመዱ እንደ ወይነ-ጠጅ፣ ሰማያዊና ቀይ ማየት የተለመደ ነው።
ኢትዮጵያ ውስጥ ግፋ ቢል የሚታየው ቢጫና ቡናማ የፀጉር ቀለሞችን ነው። ከፀጉር በተጨማሪ የልብስ ምርጫቸውም አይን አዋጅ የሚያስብል ነው። በለንደን ጎዳናዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመዱና ወጣ ያሉ አለባበሶችም ይታያሉ።
ለኔ ዋናው ነገር የአለባበስ ወይም በአጠቃላይ ራስን የመግለፅ ነፃነቱ ነው። አዲስ አበባ እያለሁ በአለባበሴ እቆጠብ ነበር። እዚህ ግን ራሳቸውን በሙሉ ነፃነት ስለሚገልፁ፤ እንዲሁም ማንም ዞር ብሎም ስለማያየኝ እኔም ራሴን በምፈልገው መንገድ ለመግለፅ ነፃነቱ ይሰማኛል።
ምንም እንኳን ከተማዋ ብዙ የሚያስደስት ነገር ቢኖራትም ብዙ መቀየር ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ይሰማኛል። ለምሳሌም ጥቁር ሰዎችን የሚያካትቱ የጥበብ ትዕይንቶችና ፌስቲቫሎች ቢኖሩ ጥሩ ነው።
በመጀመሪያ ለንደን ስመጣ ለረዥም ዓመታት እቆያለሁ ወይም እቀራለሁ የሚል ሃሳብ አልነበረኝም ። ለመቆየት ከወሰንኩ በኋላ ነበር ነገሮች መክበድ የጀመሩት፤ ምክንያቱም ለንደን ውስጥ ብዙ ሰው ቢኖርም ብቸኝነትም የሚሰማበት ስፍራ ነው።
ከትልቅ ቤተሰብ መምጣቴ፤ ትምህርት ቤት ባለሁበት ወቅት እንዲሁም በማህበራዊ ህይወቴ ብዙ ጓደኞችንም ስላፈራሁ ብቸኝነትን አላውቀውም። እንዲህም ብቸኝነት ተሰምቶኝ አያውቅም ነበር።
ከነበርኩበት የማህበራዊ ግንኙነት ተነጥዬ መውጣቴ፤ በስልክ እንኳን ደውዬ የምጠራው ሰው ባለመኖሩ ከብዶኝ ነበር።
ከጊዜ በኋላ ጓደኞችም እያፈራሁ እንዲሁም በፊት የማውቃቸው ሰዎችንም ባጋጣሚ በማግኘቴም ቀለል እያለኝ መጥቷል። እንደዛም ሆኖ ግን ኢትዮጵያን የሚያስታውሱኝ እንደ ፊንዝበሪ ፓርክ ያሉ ሰፈሮችም አይጠፉም።
በሰሜን ለንደን የሚገኘው ይህ አካባቢ የኢትዮጵያውያንና የኤርትራውያን መናኸሪያ ነው። በግዕዝ ፊደላት የተፃፉባቸው የምግብ ቤቶች ወይም ሱቆች ሳይ፤ አማርኛ ወይም ትግርኛ ስሰማ አጠቃላይ የአካባቢው ዕይታ ካዛንችዝ ያለሁ ያህል ይሰማኛል።
እንደዛም ሆኖ ግን ያው ለንደን አዲስ አበባ አይደለችም። ምናልባትም ራሴን ኢትዮጵያ መውሰድ ብችል አዲስ አበባ እፎይ በተሰኘው ፒዛ ቤት እየበላሁ የናና ሻይ እያጣጣምኩ አገኘው ነበር።